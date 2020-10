Riot apresenta o terceiro monumento de Legends of Runeterra, O Abismo Uivante

A próxima expansão de Legends of Runeterra, Monumentos de Poder, está oficialmente a uma semana do lançamento.

A mais nova mecânica a ser adicionada ao jogo, Monumentos, permite aos jogadores construir novas estratégias com cartas exclusivas que aumentam o tabuleiro. E hoje, a Riot revelou o mais novo monumento, O Abismo Uivante.

Imagem via Riot Games

O Abismo Uivante é um Monumento épico de custo sete que adiciona um campeão de nível dois aleatório que não está em sua mão, deck ou jogo à sua mão no início de cada rodada.

De todos os pontos de referência revelados até agora, O Abismo Uivante concede o maior valor ao essencialmente comprar uma carta a cada turno, mas ao custo de ser aleatório. De forma semelhante a todos os outros Monumentos, O Abismo Uivante é um grande investimento de tempo e não faz nada no turno em que você o joga. Isso significa que se você não estiver equilibrado ou à frente no tabuleiro no turno que gasta mana para ativá-lo, você agravará a fraca diferença do tabuleiro entre você e seu oponente.

Como os campeões que são adicionados à sua mão a cada rodada são de fora daqueles no deck com os quais você começou, será difícil adaptar estratégias em torno deles. Eles deveriam ser considerados bastões de atributos com uma chance de fazer vários efeitos chamativos como Aurelion Sol ou Thresh.

A avaliação desta carta sempre mudará ligeiramente sempre que novos campeões forem lançados. Mas será difícil para O Abismo Uivante competir com outros mecanismos de valor de fim de jogo que já fazem um trabalho fantástico, como Heimerdinger, Aurelion Sol ou Invoke em geral. O julgamento desta carta também está sujeito a alterações dependendo de quantas cartas podem interagir e remover Monumentos como um todo.

De todos os monumentos revelados até agora, os jogadores de League of Legends e LoR devem estar mais familiarizados com O Abismo Uivante, já que é o mapa em que os ARAMs são conduzidos (com o primeiro laboratório do LoR fazendo referência a isso). Embora o monumento de Freljord tenha sido revelado, isso não indica qual campeão será revelado, já que Trundle já foi lançado na expansão Chamado da Montanha. Mas como a próxima região que foi colocada no topo do Abismo Uivante foi Targon, podemos assumir com segurança que o próximo campeão virá da região mais recente.

Soraka e Zoe são os únicos dois campeões que já vazaram que sobraram da região mais recente.

Você pode obter O Abismo Uivante e muito mais quando LoR: Monumentos de Poder for lançado em 14 de outubro com 40 novas cartas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 07 de outubro.