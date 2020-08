Riot apresenta novas personalizações de Targon em LoR Chamado da Montanha

O próximo conjunto de Legends of Runeterra conterá um novo guardião, tabuleiro de jogo, quatro emotes e dois versos de cartas no lançamento, a Riot Games anunciou.

Um total de sete campeões e 89 novas cartas vão ao ar por meio da nova expansão Chamado da Montanha. E com seu lançamento, a Riot também está adicionando novas personalizações com o tema Targon à loja de LoR. Os jogadores podem comprar Cosmo, o guardião, um tabuleiro de jogo com o tema de Targon, Pico Celestial, quatro emotes e dois versos de cartas com o lançamento do CdM em 26 de agosto.

Guardião Cosmo

Cosmo, o cão celestial, tem um ponto fraco, um aglomerados de estrelas na forma de um osso. Mas ele é incrivelmente leal, e adoráve, com uma língua feita para beijos molhados. Cosmo também é o Mensageiro, um Celestial de custo 2 em CdM. Os jogadores podem pegar Cosmo na seção de guardiões da loja do LoR por 590 moedas.

Pico Celestial

Revelado pela primeira vez durante os spoilers do CdM por meio de vídeos de campeões, Pico Celestial é o novo tabuleiro com o tema de Targon sendo adicionado ao LoR. Muito parecido com o tabuleiro de jogo com tema Bilgewater, Pico Celestial terá uma trilha sonora de acompanhamento, além de seus tons de cores vibrantes. O tabuleiro de jogo Pico Celestial custa 990 moedas.

Pacote de deck Esplendor Celestial

Imagem via Riot Games

Um deck completo pré-construído usando cartas de Targon, Esplendor Celestial, pode ser comprado na loja do LoR por 2.016 moedas. O deck apresenta os campeões Leona e Aurelion Sol, usando as palavras-chave Amanhecer e Evocar. Esplendor Celestial é um deck de médio porte que pode ajudar os jogadores a se acostumar com o que a região de Targon tem a oferecer.

Emotes de campeão do Targon

Quatro novos emotes estão chegando com o lançamento do CdM que apresentam os campeões de LoR , Diana, Taric, Lulu e Nocturne. Diana claramente não gosta de Leona e seu “sol” em seu pescoço, enquanto Lulu não se importa com o mundo. Cada um dos novos emotes do Tagon custa 190 moedas.

Versos de cartas Alvorecer e Colapso Minguante

Guardando o melhor para o final, os versos das cartas Alvorecer e Colapso Minguante capturam a essência da montanha Targon e seus habitantes. Apresentando um estilo artístico muito bonito, os versos de cartas são simplesmente impressionantes. Cada verso de cartão individual pode ser comprado na loja do LoR por 490 moedas.

Pegue todas as personalizações do Targon ou apenas os cosméticos que agradam a sua imaginação já.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de agosto.