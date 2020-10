Revelado novo Monumento de Legends of Runeterra, Docas da Matança

Começou oficialmente a temporada de revelações da próxima expansão de Legends of Runeterra, Monumentos de Poder.

A nova mecânica dos Monumentos traz uma dinâmica interessante ao jogo, em que você pode adicionar ao tabuleiro algumas variáveis que alteram sua forma de jogar. Hoje a Riot revelou o próximo Monumento, Docas da Matança, que vem de Águas de Sentina.

Imagem via Riot Games

O Monumento Épico Docas da Matança custa três de Mana e abdica 1 no início de cada rodada. Mas, quando você estiver nas Profundezas, as Docas são destruídas e você invoca um Monstro Marinho aleatório em seu lugar.

Jogar Docas da Matança no início vai permitir que você atinja as profundezas antes, mas há uma perda de controle de tempo para ativar a carta. Mas, caso você use o deck certo para Abdicar o máximo possível, o investimento compensa, já que um Monstro Marinho aleatório com bônus de Profundezas é algo que vale a pena — especialmente se aparecer muitos turnos antes do previsto. Dependendo de como funcionarem os decks baseados em Nautilus e Maokai, espera-se que em média você chegue às profundezas no turno seis ou sete. Às vezes, é possível chegar às Profundezas até antes disso.

Considerando os Monstros Marinhos atuais, você pode esperar atributos mínimos como 6/6 sempre que chegar às Profundezas com as Docas da Matança no seu tabuleiro. Isso não inclui os possíveis efeitos do próprio Monstro Marinho. Mas, como Docas da Matança é um efeito de invocar, os Monstros Marinhos com efeitos de Jogar não serão ativados.

Também existe a chance de que mais Monstros Marinhos sejam adicionados ao jogo com Monumentos de Poder, mudando a fórmula e avaliação da carta.

Em termos de história, os que jogam League of Legends devem estar familiarizados com as Docas da Matança, já que esse local foi o mapa do ARAM por um tempo, para um evento por tempo limitado. Com tantas revelações das Águas de Sentina, é de se esperar que Tahm Kench seja lançado durante a expansão Monumentos de Poder. Com base nos outros formatos de revelações de cartas, logo deve sair um trailer incluindo a carta dele.

Você poderá obter Docas da Matança e mais em 14 de outubro, quando LoR: Monumentos de Poder for lançada, com mais 40 novas cartas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 05 de outubro.