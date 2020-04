Requisitos mínimos de dispositivos móveis para Legends of Runeterra

Os fãs de Legends of Runeterra ficarão felizes em saber que o jogo de cartas será lançado em 30 de abril. Para os jogadores que se perguntam se seus dispositivos podem lidar com isso, temos a resposta.

O jogo de cartas digitais da Riot aparecerá na App Store ou no Google Play no final do mês, oferecendo toda a ação que a Runeterra pode oferecer. Mas, embora possa não ser muito exigente em um PC ou Mac, seus dispositivos móveis precisam atender a requisitos específicos.

Aqui estão as especificações mínimas necessárias para rodar o LoR no celular.

Para iOS:

iOS9

Processador Arm64

A Riot não recomenda dispositivos de 1 GB de RAM, como o iPhone 5s, iPhone 6 e iPad Air 1. O LoR está disponível para download nesses dispositivos, mas você pode ter um desempenho ruim ou interrupções durante a reprodução.

Para Android:

OS 5.0

2 GB de RAM

GPU Adreno 306 e equivalentes ou melhor

O lançamento para dispositivos móveis de LoR coincidirá com o lançamento oficial do PC. Jogadores com uma conta Riot poderão fazer a transição perfeita entre as versões PC e móvel, ganhando recompensas e fazendo compras em qualquer uma delas.

Os jogadores podem esperar mais de 120 novos cards, além de uma nova região. Os novos cards e campeões começarão a ser revelados “em breve”, de acordo com a Riot, e continuarão até 27 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de abril.