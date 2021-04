Quatro cartas de Shurima reveladas para a expansão Guardiões dos Ancestrais de Legends of Runeterra

Encontre um novo destino em uma linha do tempo diferente ou avance no tempo com essas cartas.

A temporada de spoiler próxima expansão de Legends of Runeterra, Guardiões dos Ancestrais, começou em Shurima.

A Riot, em colaboração com a Mobalytics, revelou quatro novas cartas de Shurima hoje: Preservacionista, Tempo Engarrafado, Possibilidades Imaginadas e A Mão do Relógio.

Preservacionista é uma unidade Rara de custo cinco com 4/4 e uma habilidade Jogar que avança um Monumento aliado em três rodadas.

Tempo Engarrafado é um feitiço comum de velocidade Focado de custo dois que prevê e avança um Monumento aliado em duas rodadas.

Possibilidades Imaginadas é um feitiço de velocidade Focado de custo um Raro que dá a você duas opções de escolha para ativar. Sua primeira função permite que você crie um Monumento aleatório com contagem regressiva em mãos e sua segunda função avança todos os seus Monumentos em uma rodada.

A Mão do Relógio é uma unidade épica de custo oito com 4/7 e uma habilidade de invocação que cria dois feitiços “Século Instantâneo” em sua mão. O feitiço exclusivo possui velocidade Focado e não tem custo, ele permite que você escolha entre invocar um Monumento aleatório com Contagem regressiva ou avançar um Monumento em quatro rodadas.

Implicações no Meta

Embora seja um pouco difícil julgar essas cartas até que todos os Monumentos de contagem regressiva sejam revelados nesta expansão, é justo avaliar o conjunto que está no jogo.

Aqui estão todas as cartas com contagem regressiva, a quantidade de tempo necessária para ser ativado e o efeito:

Preparativos Ancestrais (dois turnos para invocar um 2/2)

Disco Solar Soterrado (25 turnos para restaurar o disco solar)

Servo Congelado (oito turnos para invocar um 8/8 com Sobrepujar)

Pedregurso Hibernado (três turnos para invocar um 5/4)

Preservaário (dois turnos para comprar um card; mas tem um efeito que compra quando invocado)

Pico Pontestrelado (dois turnos para criar dois cards Celestiais aleatórios que custam três ou menos na mão)

Sacrário Interior (um turno para criar duas Descobertas da Sorte na mão)

Ravina Arruinada (um turno para causar dois de dano a tudo; mas tem um efeito que restaura quatro pontos de vida ao seu Nexus)

Pináculo de Sal (dois turnos para invocar um 5/4, se quatro Monumentos foram invocados, seu aliado mais forte também recebe + 2 / + 2)

Ambos Preservationista e Mão do Relógio têm estatísticas terríveis para seu custo de mana, então suas habilidades precisam fazer algumas coisas bem fortes para encontrar a viabilidade potencial. Do jeito que está, até que saibamos a lista exata de Monumentos com contagem, seus efeitos não podem ser totalmente avaliados.

Com o Tempo Engarrafado, não se sabe se você pode ativá-lo sem um Monumento no tabuleiro para usar o recurso de Prever rapidamente. Mas ser capaz de ativar sua contagem regressiva mais cedo pode ser um efeito poderoso, especialmente se ele for usado em Pináculo de Sal ou em um potencial futuro Monumento.

Será difícil para os cards que criam Monumentos de contagem regressiva aleatórios encontrarem consistência, pois provavelmente haverá mais de nove Monumentos. Isso significa que tentar encontrar um Monumento específico será incrivelmente difícil e há uma chance de encontrar um Disco Solar Soterrado quando não estiver tentando Ascender seus campeões.

Com todos esses cards de Shurima e cards relacionadas ao tempo sendo revelados, espera-se que Zilean seja revelado amanhã.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Guardiões de Ancestrais for lançado em 6 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 27 de abril.