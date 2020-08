Os tabuleiros do Florescer Espiritual e os versos de carta da Atualização 1.7 do LoR vão para outro nível.

A Riot Games revelou várias personalizações do Florescer Espiritual que estão sendo adicionadas ao Legends of Runeterra conformo o evento chega mais próximo do final.

Restam apenas 14 dias até que o evento Florescer Espiritual termine no LoR. Mas a Riot adicionou várias novas opções de personalização, como outro tabuleiro de jogo, dois novos guardiões, versos de cartas e um emote ao jogo. Em conjunto com o pacífico e zen tabuleiro Florescer Espiritual, os jogadores podem fazer uma viagem pelo lado sombrio com o novo tabuleiro Santuário Noturno e com o novo guardião e Dragonito Noturno.

Três novos versos de cartas com Teemo, Yone junto com Yasuo e Corina também estão sendo adicionados à loja do LoR.

Santuário Noturno

Imagem via Riot Games

Santuário Noturno é um tabuleiro de tier Épico com elementos interativos ao clique e a possibilidade de reagir ao jogo de formas únicas. O Santuário Noturno custa 1.290 moedas.

Dragonito e Dragonito Noturno

Imagem via Riot Games

Dragonito vem da região de Ionia. Há também um Dragonito Noturno que prefere um estilo de vida mais perigoso. Os jogadores podem comprar os dois Dragonitos através do Pacote Dragonito por 975 moedas na loja. Guardiões individuais custam 590 moedas.

Versos de carta Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Três novos versos de cartas do Florescer Espiritual também estão agora na loja, com Teemo, Yone com Yasuo e Corina. O verso de carta custa 490 moedas cada.

Emotes

Imagem via Riot Games

Duas novas missões épicas foram adicionadas ao festival Florescer Espiritual na Atualização 1.7 do LoR. Uma dessas missões apresenta um novo emote do Yone “piscando”.

A Atualização 1.7 LoR será lançada no dia 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de agosto.