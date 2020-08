Os spoilers de Legends of Runeterra para o Chamado da Montanha começam hoje

A Riot Games lançou ontem seu mais novo conjunto de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha. E as cartas reveladas começarão a sair hoje, anunciou a Riot Games.

Apresentando um formato de lançamento de expansão em três partes para cada conjunto em LoR, Chamado da Montanha será lançado em agosto, outubro e dezembro. O primeiro lançamento vai ao ar em 26 de agosto, apresentando a região de Targon com sete novos campeões e 82 outras cartas. Spoilers para esse lançamento começam em 11 de agosto, de acordo com DyQuill, redator sênior do LoR.

A temporada de spoiler de Marés Crescentes pode ser a mesma para o Chamado da Montanha. Nas semanas que antecederam a expansão anterior, os campeões foram revelados a cada poucos dias, junto com seus seguidores. Vários vídeos de Contos de Runeterra também foram lançados, além de vídeos de campeões detalhando a jogabilidade.

Com os spoilers do Chamado da Montanha começando em 11 de agosto, isso deixa duas semanas para uma revelação completa da primeira expansão antes das notas para a Atualização 1.8. Há sete campeões incluídos na primeira expansão, o que significa que spoilers para eles devem ser lançados a cada dois dias.

Os jogadores podem esperar novas mecânicas que suportam os temas da região de Targon com o lançamento em 26 de agosto. Os outros dois lançamentos programados conterão “uma mistura de novos temas, novas mecânicas e evoluções de estratégias que você encontrou na primeira expansão”, de acordo com a equipe do LoR.

Não se sabe no momento quantos dos novos campeões e outras cartas serão de Targon e das outras regiões do LoR com o primeiro lançamento da expansão de Chamado da Montanha. Considerando que cada região tem atualmente cinco campeões, é possível que Targon também tenha cinco enquanto os outros três estarão divididos entre as outras regiões existentes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 10 de agosto.