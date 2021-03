Os melhores decks de Aphelios em Legends of Runeterra

O mais novo campeão de Targon em Legends of Runeterra, lançado em uma Expansão intermediária de campeão antes de Império dos Ascendentes, a primeira de seu tipo.

Essa expansão inicial trouxe Aphelios, a carta mais complexa (acompanhada pelo texto mais longo) da história do jogo. Com novas mecânicas e cinco novas armas, qualquer jogador que tente entender Aphelios precisará de tempo para aprender seus prós e contras para realmente dominá-lo.

A história de Aphelios, embora curta, foi impactante para o LoR. Desde seu lançamento, ele obteve sucesso competitivo imediato. Ele dominou as ranqueadas e ajudou no segundo torneio sazonal com várias aparições. Após o torneio, ele recebeu um enfraquecimento notável que reduziu sua vida em um, tornando-o mais vulnerável à remoção e unidades mais fracas e permitindo mais contra-ataques. Embora os padrões de jogo de Aphelios sejam únicos e variados em cada jogo, encontrar o deck certo que se adapte ao seu estilo de jogo será a chave para ter sucesso com ele.

Aqui estão algumas listas de deck eficazes para experimentar a Arma dos Devotos.

Aphelios / Twisted Fate

Cartas opcionais: Artista Sonhadora, Dragão do Eclipse, Negociarrr, Escolha uma Carta

Código do deck: CEBQSAYJEMZUSYGWAHLQDWAB3EA5WAICAMDAOEICAIDBUJQAAEAQGCJK

Um dos decks de destaque do lançamento inicial de Aphelios veio de quando ele fez par com Águas de Sentina. Twisted Fate era originalmente um dos campeões “caixa de ferramentas” mais versáteis que podiam responder a diferentes cenários devido às suas cartas de destino. Como outro campeão cheio de ferramentas graças às Armas Lunari, tanto Aphelios quanto Twisted Fate podem repelir ameaças de oponentes e produzir uma pressão imensa se eles não forem respondidos devido à constante ameaça de subir de nível.

Como o efeito de Polvo Lutador, onde ele se danifica, é um efeito Jogar, Crescendum o manterá saudável, tornando-o uma das melhores cartas de dois de mana para invocar da arma. Graças à vasta quantidade de feitiços que você joga, Bolheixe Ondulante e Zap Nadajato formam um potente pacote Elusivo que serve como uma condição de vitória alternativa.

Se você estiver encontrando muitas Zoes na ranqueada, Negociarrr pode ser uma carta a ser adicionada ao seu deck, já que é outra resposta junto com O Voo. Isso se deve ao fato de que são as duas cartas que podem ser jogadas no primeiro turno se seu oponente jogar antes. Se você estiver enfrentando vários decks de controle, Dragão do Eclipse é uma ótima carta de final de jogo para incluir devido à sua capacidade de conjurar muitas ameaças de final de jogo, além de sua sinergia com Lunari Portadora do Anoitecer.

Aphelios / Lee Sin

Cartões opcionais: Lâmina Zênite, Sombras Celestes, Palma Concussiva, Brilhoboleta

Código do deck: CEBAUAYJCMRSSM2JKZONOAOZAHNQCAQCAIBQMAQBAMBBIAIBAIYQA

Enquanto os melhores parceiros de Lee Sin no passado eram Zed ou Zoe por sua agressividade e derrotar um oponente com sequências de compra sortudas, Aphelios traz consistência graças às suas armas lunares. Esta composição é mais bem equipada para lutar contra decks de midrange, graças a Cabra da Montanha e ao Olho do Dragão de Crescendum.

Embora este deck não precise de Lâmina Zênite, normalmente uma carta chave para Lee Sin finalizar o jogo em um turno, uma vez que Aphelios pode fornecer Sobrepujar graças ao seu Infernum, você pode adicionar três Lâminas Zênite ao deck se estiver enfrentando vários decks de controle. Palma Concussiva e Brilhoboleta são boas opções se estiver enfrentando muitos decks elusivos.

Aphelios / Viktor

Cartas opcionais: Lunari Espreitadora, Anime-se!

Código do deck: CEBQIAIEAEOC2NAGAMESGVWXAHMADWIB3MAQGAYEAMCQ2AABAEBQIGI

Desde o lançamento de Criação Cósmica, Viktor (junto com Riven) tem sido um campeão ofuscado por Zoe tanto que ambos receberam fortalecimentos durante a mesma atualização em que Aphelios foi lançado. Uma vez que Aphelios pode criar múltiplas Armas Lunari a cada jogo, o mais novo campeão de Targon tem alguma sinergia potente com Viktor.

Se você conseguir trazer Aphelios e Viktor para o mesmo tabuleiro e fazê-los subir de nível, todas as suas Armas Lunari serão gratuitas, o que encerrará rapidamente o jogo a seu favor.

Este deck tem uma curva de mana baixa, concentrando-se nas sinergias baratas de descarte que Targon e Piltover e Zaun têm cada um. Se você quiser que o deck seja mais agressivo, você pode trazer Lunari Espreitadora como uma unidade alternativa a ser invocada por Crescendum. Anime-se! também é outra opção para usar fora o seu material de descarte, como Gambiarra e Teste de Tensão.

Aphelios / Taliyah

Cartas possíveis: Ritual de Negação, Ritual de Chamado, Pedra Esculpida, Brilhoboleta, Sombras Celestes

Código do Deck: CEBAOAYJCMRUSVOXAHMQDWYBAQCAOHBGJFMQCAYEA4GUY3IBAECAOKI

Aphelios também se relaciona bem com um dos mais novos campeões do Ímperio dos Ascendentes, Taliyah. O foco da Tecelã de Pedras em Monumentos permite que você acumule valor em massa duplicando um dos melhores Monumentos do jogo, o Templo Velado. Além do suporte para Monumento, Shurima também fornece ferramentas poderosas de controle de tabuleiro, como Areia Movediça e as Areias Instáveis do Saltador de Pedras.

Dentro da região mais recente, existem alguns combos não óbvios poderosos para tomar nota. Embora copiar o Templo Velado seja o objetivo principal do seu deck, se você tiver uma unidade fortalecida, pode usar Taliyah para copiar sua unidade através do poder da Ampulheta Ancestral para alcançar um valor surpreendente.

Com o poder de Prever, você será capaz de encontrar de forma mais consistente suas peças de combo ou cartas-chave, Aphelios, Taliyah e O Templo Velado. Depois de copiar seus templos, você poderá obter descontos massivos de mana ao lado de fortalecimentos poderosos. Quando Taliyah ou Aphelios alcançam seus segundos níveis, muitas vezes você pode terminar o jogo com eles devido ao enorme controle de tabuleiro e danos que eles podem causar.

Naturalista do Deserto também é uma carta importante neste deck, você pode trocar seus Monumentos mais fracos por um Pedregurso 5/4 ou até mesmo destruir o Monumento do seu oponente para destruir sua estratégia.

Menções honrosas

Aphelios / Yasuo

Cartas opcionais: Negar, Leona, Bolha do Soninho, Yone, o Perseguidor de Ventos

Código do Deck: CEBQQAYJCURUSYGXAHMADWIB3QAQGAICBAHS4AICAICQCAIDBEJQEAIDAIKACAYJMQ

No passado, os decks de Yasuo eram de qualidade inferior e inconsistentes devido à dependência de comprar cartas-chave como Fada das Lâminas, cartas de atordoamentos e o próprio Yasuo. Uma vez que Aphelios pode fornecer atordoamentos graças a Gravitum e uma maneira de invocar a Fada das Lâminas com o poder de Crescendum, o deck agora pode ter um novo caminho para depender de colocar essas cartas importantes em campo mais rápido. Se você está tendo problemas para comprar um Yasuo, Sacerdotisa Solari ajudará a trazer Yasuo para suas mãos graças a Escrito nas Estrelas.

Uma vez que Aphelios / Yasuo usa Ionia como região, você pode trazer Negar se estiver enfrentando vários decks de controle para conseguir as cartas de remoção chave. Se você está enfrentando uma tonelada de decks hiper-aggressivos, trocar uma ou duas cópias de Aphelios por Leona pode ajudá-lo a evitar um jogo agressivo, já que ela fornece um atordoamento instantaneamente e não precisa esperar por Gravitum.

Mono-Targon Aphelios / Zoe

Cartas opcionais: Polvo Lutador, Atrocidade, Combate Individual, A Grande Praça, Pós-choque, Guarda Grisalho, Derrocada, Guardiã Radiante, Formando Estrelas, O Voo, Quietude

Código do deck: CEBAYAYJBEJSGOKJJRLGAZGYAHMQDWYBAEBAEAYAAEAQGCO5AE

Semelhante ao deck Mono-Targon Zoe / Diana, Aphelios agora toma o lugar da outra assassina Lunari para trazer várias opções para reivindicar a vitória. O objetivo do deck é ter várias cartas para lutar contra decks agressivos e midrange, ao mesmo tempo em que tem um escudo de controle forte graças às várias Evocações.

Como o deck contém três cartas não-Targon para conseguir consistentemente a Lealdade do Vidente da Montanha, existem várias cartas que você pode trazer de outras regiões para completar o deck, mesmo aquelas que não estão listadas aqui.

Se você está enfrentando decks agressivos, Guardiã Radiante e Polvo Lutador podem ajudar a recuperar a Vida perdida ou lutar por um tabuleiro melhor com Crescendum. Para responder aos midrange, A Grande Praça e Guarda Grisalho fornecem uma riqueza de estatísticas e palavras-chave para ajudar a contestar o oponente.

Se você se encontrar lutando contra decks de controle, Atrocidade pode ajudar a fornecer um finalizador surpresa, enquanto Pós-choque, Derrocada e Combate Individual podem fornecer remoção rápida contra alvos principais. Se você quiser evitar a pequena chance de seu efeito de lealdade desaparecer, você pode preencher os três espaços não-Targon com cartas como Quietude, O Voo ou Formando Estrelas dependendo do meta.

Experimente esses decks e aprenda a jogar como e contra Aphelios.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 06 de março.