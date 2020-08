Os 10 melhores feitiços de LoR Chamado da Montanha para serem criadas

Um total de 56 feitiços foram adicionados a Legends of Runeterra no novo conjunto Chamado da Montanha. Mas escolher os melhores para criar não é uma escolha fácil.

A maioria dos novos feitiços adicionados ao LoR dentro do conjunto de CdM são situacionais. Alguns se destacam da multidão, no entanto, devido ao custo e valor do feitiço.

De efeitos Anoitecer e silenciamento de uma unidade até evocar cartas Celestiais poderosas, aqui estão os 10 melhores feitiços de LoR CdM.

10) Garra do Dragão

Imagem via Riot Games

Com um custo de feitiço de três de mana na velocidade Súbito, Garra do Dragão oferece aos jogadores duas opções ao ser jogado: Saque dois dragões diferentes ou conceda aos aliados dragões + 1 / + 1. Apesar de ser situacional para os arquétipos de Dragão, o feitiço de Targon fornece valor ao dar aos jogadores uma escolha.

Sacar dois dragões diferentes permite que um jogador vá longe no meio do jogo ou se estabilize caso pare ou fique sem gás. Essas circunstâncias são situacionais, porém, e não justificariam ter 3 cópias de Garra do Dragão em um deck. Ser capaz de conceder um fortalecimento a todos os aliados Dragões na velocidade de Súbito como outra opção faz valer a pena incluir o feitiço, já que também pode ser usado como um finalizador ou como uma forma de trocar por unidades-chave.

9) Bastião

Imagem via Riot Games

Bastião verá uma grande quantidade de jogos em decks de Targon devido a ele fornecer a um aliado Escudo de Feitiço nesta rodada. Com um custo de mana de três, é semelhante à Barreira no sentido de que protege uma unidade naquela rodada. Escudo de Feitiço fornece ampla proteção para uma unidade porque nega o próximo feitiço ou habilidade inimiga que afetaria a unidade que está protegendo.

Decks que executam qualquer um dos novos campeões de Targon provavelmente usarão Bastião, especificamente Taric e Leona. Rahvun, a Lança da Alvorada e Protetor Vigoroso são duas unidades de Targon que se beneficiarão de ter Bastião em um deck, permitindo que eles coloquem seu trabalho nele.

8) Pólen de Pétala Noturna

Imagem via Riot Games

Com um custo de apenas uma mana, Pólen de Pétala Noturna se encaixa perfeitamente nos arquétipos de Anoitecer. É um feitiço de velocidade Súbita que reduz a unidade seguinte com Anoitecer que você joga nesta rodada por um.

Ter velocidade de súbito impede que seu oponente seja capaz de responder a ela. E reduzir o custo das unidades Anoitecer já de baixo custo torna o Pólen de Pétala Noturna uma escolha sólida em uma série de construções diferentes que usam Nocturne ou Diana.

7) Socorro, Pix!

Imagem via Riot Games

Socorro, Pix! é o feitiço de assinatura de Lulu, fornecendo a um aliado Barreira ou dando a um inimigo Vulnerável nesta rodada. Apesar de não ser capaz de lançar o feitiço “em combate ou em resposta a um feitiço”, o feitiço de Lulu de custo único ainda fornece uma quantidade decente de valor.

Usar Vulnerável provou ser eficaz em Marés Crescentes e provavelmente terá um papel importante em Chamado da Montanha também. A maioria dos oponentes não desperdiçará um Negar em um feitiço de custo único e ter a opção de escolher Barreira ou Vulnerável torna o feitiço menos situacional.

6) Cáscata Lívida

Imagem via Riot Games

Cascáta Lívida é outro feitiço que auxilia efeitos de Anoitecer. Tem custo 2 com velocidade de Súbito que fortalece um aliado com + 2 / + 1 nesta rodada. E quando não é a primeira carta jogada naquele turno, sua habilidade Anoitecer compra uma carta. Dois de mana para sacar uma carta e um truque de combate são valor puro. Cascáta Lívida também é o feitiço da assinatura de Diana.

5) Sombras Perseguidoras

Imagem via Riot Games

Sombras Perseguidoras é um feitiço de velocidade Súbita de custo dois que permite a um jogador escolher uma unidade das quatro primeiras cartas de seu deck. A unidade vai para a mão dele enquanto as outras cartas são embaralhadas de volta no deck. Além de poder escolher uma unidade do topo do seu deck, Sombras Perseguidoras também cria uma cópia efêmera adicional da unidade em mãos.

Duas cartas pelo preço de duas manas é um negócio sólido. Ser capaz de escolher uma carta entre as quatro primeiros em seu deck torna a criação de Sombras Perseguidoras uma tarefa óbvia ao jogar Ilhas das Sombras. Porém, há uma chance de que ele possa ser inútil se as quatro primeiras cartas forem apenas feitiços e campeões.

4) Cântico dos Trolls

Imagem via Riot Games

Truques de combate baratos são altamente eficazes em decks Aggro e Midrange. Cântico dos Trolls é um feitiço de um de mana que aumenta a defesa de sua unidade em dois, enquanto diminui o poder da unidade de seu oponente em dois. Com um custo de feitiço de apenas duas manas com velocidade súbita, é um truque de combate ideal. Cântico dos Trolls também sinergiza com suas unidades Assustadoras, reduzindo o nível de poder da unidade de um oponente se aplicado antes do combate.

3) Por Aqueles que Caíram

Imagem via Riot Games

Os decks de Demacia Porta Estandarte provavelmente permanecerão um arquétipo de alto nível em CdM, especialmente com a adição de Por Aqueles que Caíram. É um feitiço caro e de velocidade lenta por si só. Mas graças a uma redução no custo de um para cada Elite invocada, Por Aqueles que Caíram se torna um feitiço que vale a pena incluir nas construções de Porta Estandarte.

Para cada aliado que morreu na rodada, Por Aqueles que Caíram permite invocar um Vanguarda Destemida, um Elite 3/3. Quando jogado em um turno defensivo após perder unidades que só deviam bloquear em conjunto com um Porta Estandarte, um ataque aberto no turno seguinte pode se tornar letal.

2) Quietude

Imagem via Riot Games

Quietude é um feitiço ideal dentro de construções de Controle, capaz de silenciar uma unidade nesta rodada enquanto cria um Quietude fugaz na mão. É uma carta de custo três na velocidade Súbito que é capaz de remover todos os textos, efeitos e palavras-chave das cartas de campeões e seguidores.

Quietude é um feitiço que ganha tempo até que seu deck de controle comece a funcionar e acabe com um oponente. Também enfraquece a carta do oponente por meio do Silêncio, abrindo oportunidades de remoção que podem não estar presentes antes de ser jogada.

1) Formando Estrelas

Imagem via Riot Games

Subestimado quando revelado durante a temporada de spoiler de LoR, Formando Estrelas tem todas as marcas de um feitiço “S”. Seu custo de cinco de mana é um pouco assustador, mas vale a pena, pois invocará uma carta Celestial que custa sete ou mais. Formando Estrelas também cura um aliado ou seu Nexus em cinco.

Usar a palavra-chave Evocar irá, com mais frequência, comprar uma carta Celestial com um custo de mana menor. Mas Formando Estrelas garante que você obtenha uma carta poderosa que pode encerrar um jogo. Em decks usando Aurelion Sol, Formando Estrelas é um finalizador alternativo que vale a pena ser criado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de agosto.