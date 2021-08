Oito novas cartas de Bandópolis e Travessura são reveladas para Além do Bandobosque de Legends of Runeterra

Enfraqueça as cartas de seus oponentes com uma Travessura.

O próximo conjunto de Legends of Runeterra, Além do Bandobosque, revelou mais oito cartas colecionáveis ​​hoje e uma nova mecânica: Travessura. O próximo efeito vem de um feitiço focado de um de mana não colecionável com o mesmo nome, onde você escolhe entre uma de duas cartas não campeãs na mão ou deck do inimigo para “fazer uma Travessura” com ela.

Depois de lançar o feitiço, a Travessura é um efeito negativo aleatório que se anexa a uma carta. Embora a Riot Games tenha mostrado apenas dois efeitos no Twitter, é razoável supor que haverá mais deles, especialmente para Feitiços e Monumentos.

As seis cartas reveladas são Arirolvo, Troca de Amuletos, Jogo das Conchas, Tentáculos Sorrateiros, Treinador de Tubarões, Donzelas das Algas, Conquiliologista e Benêmona.

Arirolvo é uma unidade comum de 1 de mana de Bandópolis com 1/1 e a palavra-chave Sintonia e uma habilidade de invocação que cria uma Travessura na mão.

Troca de Amuletos é um feitiço raro súbito de um de mana de Bandópolis que manifesta um Arirolvo ou um de dois feitiços de suas regiões que custam três de mana ou menos.

Donzelas das Algas é uma unidade rara de dois de mana de Bandópolis com 2/1 e a palavra-chave Elusivo e uma habilidade Golpe ao Nexus que cria uma Travessura na mão.

Benêmona é uma unidade comum de quatro de mana de Bandópolis com 4/3 e uma habilidade de invocação que cria duas Travessuras em sua mão.

Treinador de Tubarão é uma unidade Yordle Rara de sete de mana de Bandópolis e Águas de Sentina com a palavra-chave Sintonia e 6/6. Sempre que aliados atacam, um de mana de feitiço é gasto para invocar um Dentinho atacante.

Dentinho é uma Unidade não colecionável de 1 de mana com 4/2 e Sobrepujar de Bandópolis.

Conquiliologista é uma Unidade Yordle rara de dois de mana de Bandópolis com 2/2 e uma habilidade que é ativada quando jogado e manifesta um feitiço de suas regiões que custe três ou menos.

Jogo das Conchas é um feitiço raro de velocidade súbita de cinco de mana de Bandópolis que recarrega seu mana de feitiço e dá a um aliado a palavra-chave Elusivo e um bônus de + 1 / + 1 durante a rodada.

Tentáculos Sorrateiros é um feitiço comum rápido de dois de mana que descarta a carta de menor custo na mão de seu oponente.

Implicações no Meta

É impossível julgar com precisão o poder das cartas que geram Travessuras até que Riot revele todos os enfraquecimentos possíveis nesta nova mecânica. Apesar disso, algumas das cartas iniciais mostram-se promissoras devido às suas estatísticas e palavras-chave.

Arirolvo e Donzelas das Algas têm estatísticas justas para seus custos quando você considera suas palavras-chave e habilidades. Arirolvo tendo Sintonia permite que eles sejam efetivamente gratuitos graças a Sintonia ou gastem o bônus de mana de feitiço para dar usar a Travessura em seu oponente instantaneamente. Os 2/1 de Donzelas das Algas com Elusivo concede a ela espaço em decks agressivos que procuram evitar a interação com unidades inimigas. Você pode usar uma Travessura em seu oponente quando tiver mana sobrando.

A menos que Travessura se revele uma mecânica competitivamente viável, Benêmona pode ficar para trás em relação ao resto das cartas reveladas devido às estatísticas abaixo da média. Além disso, o fato de você precisar gastar um de mana duas vezes para ativar as Travessuras eventualmente fornecidas torna as curvas de mana futuras desajeitadas e o novo Benêmona incrivelmente estranho.

Jogo das Conchas pode ser uma ferramenta eficaz em decks de estilo evasivo que procuram transformar uma grande unidade em uma ameaça que o oponente terá dificuldade para bloquear. Enquanto o investimento inicial de cinco de mana é muito para um fortalecimento temporário, os três de mana de feitiço devolvidos a você permite mais oportunidades de jogar mais feitiços de fortalecimentos de combate em rápida sucessão.

Tentáculos Sorrateiros é outra ferramenta de interrupção que tem semelhanças com Caça aos Fracos de Noxus. Enquanto você ainda está jogando cara a cara com o oponente, este novo feitiço permite que você jogue em velocidades mais rápidas e permite que você acerte uma variedade maior de cartas, incluindo campeões.

Troca de Amuletos usa a nova palavra-chave Manifestar mostrada ontem e permite um acesso mais consistente à Travessura. Embora ter consistentemente uma única opção de Troca de Amuletos seja bem-vindo, há uma chance de você encontrar um feitiço útil em suas outras duas opções.

Conquiliologista é semelhante à Troca de Amuletos. No entanto, as estatísticas iniciais 2/2 fornecidas permitem que você conteste o tabuleiro enquanto efetivamente “pega” uma carta que pode ser útil para você mais tarde. A principal desvantagem do Conquiliologista é que sempre há uma chance de você receber três feitiço ruins para escolher.

O Treinador de Tubarões serve para o fim de jogo de decks agressivos e de médio porte devido à unidade extra com Sobrepujar e 4/2 que pode fornecer durante seus ataques. Graças ao Sintonia, você tem efetivamente a chance de invocar um Tubarão, mesmo se você invocar o treinador sem nenhum mana de feitiço.

A principal fraqueza do Treinador de Tubarão é que sua eficácia diminui significativamente quando invocado em turnos em que você não tem um emblema de ataque. Apesar disso, remover seis pontos de vida pode ser um desafio para alguns decks, e vários Treinadores de Tubarão no tabuleiro podem ceder a poderosos ataques de tabuleiros amplo de forma semelhante ao Palanque do Imperador e Azir.

LoR: Além do Bandobosque lança 25 de agosto com 126 novas cartas, nove das quais incluem campeões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 15 de agosto.