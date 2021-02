Oito cartas relacionados a Renekton na expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra

Mais cartas da expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra foram reveladas.

A Riot, em parceria com Mobalytics, mostrou oito cartas da mais nova região: Predador Desumano, Saqueador Sanguinário, Fiandeira Baccai, Raz Sanguescama, Exaustão, Areia Movediça, Ritual de Dominância e Indigno.

O segundo dia de spoilers cunhou uma palavra-chave para uma velha mecânica, Focado, cartas que têm velocidade de Súbito, mas não podem ser lançadas durante o combate. Algumas das cartas que já têm essa mecânica incluem Gemas de Targon ou Socorro, Pix! de Lulu, Fragmentos de Lâmina de Riven e Santuário de Monastério de Hirana.

Predador Desumano é um feitiço Súbito de dois de mana comum que dá a um aliado + 2 / + 0 e a uma unidade inimiga vulnerável durante a rodada. Predador Desumano também é o feitiço de campeão de Renekton. O Saqueador Sanguinário é uma unidade comum 3/1 de um de mana sem texto extra.

Fiandeira Baccai é uma unidade rara de quatro de mana com 5/3 com uma habilidade Jogar que concede a um inimigo -1 / -0 e Vulnerável permanente. Raz Sanguesama é uma unidade épica de 7 de mana com 6/6, Assustador e uma habilidade de Atacar que concede -2 / -0 para os inimigos durante a rodada.

Exaustão é um feitiço Focado comum de um de mana que dá a um inimigo -2 / -0 e Vulnerável durante a rodada. Areia movediça é um feitiço Súbito comum de três de mana que dá a um inimigo -4 / -0 e desativa qualquer palavra-chave positivas durante a rodada.

Ritual de Dominância é um feitiço Raro Rápido de quatro de mana que dá a todos os inimigos -2 / -0 durante a rodada ao custo de matar uma unidade aliada ou destruir uma de suas gemas de mana. Indigno é um feitiço Épico lento de dois de mana que dá a um seguidor inimigo -4 / -0 durante a rodada. Se você tiver menos gemas de mana que seu oponente, a habilidade mata o seguidor.

Todas essas cartas reveladas coincidem com a introdução de Renekton. Conceder vulnerável aos inimigos ​​e puxá-los é o mesmo que desafiá-los, que Renekton precisa desesperadamente para ter sucesso.

O Predador Desumano permite que você estabeleça trocas favoráveis ​​fortalecendo todas as unidades fracas e tendo a chance de puxar quaisquer inimigos de alto valor para o combate. Como feitiço de campeão de Renekton, Predador Desumano também ajuda a aumentar seu nível mais rápido.

Saqueador Sanguinário é comparável ao Retaguarda da Legião de Noxus, mas é uma versão imensamente melhor. Enquanto seu 3/1 é frágil e o deixa fraco para bloqueadores baratos e feitiços de remoção leves, sua habilidade de ser agressivo no início e bloquear um inimigo depois o torna uma ameaça potencialmente formidável.

Fiandeira Baccai é semelhante ao Nocturne das Ilhas das Sombras. Embora ela não tenha a habilidade de subir de nível com o enfraquecimento de ataque afetando apenas um inimigo, sua habilidade é uma habilidade de Jogar em vez de Anoitecer, o que torna mais fácil de ativar. Além disso, o enfraquecimento da Fiandeira que ele aplica a um único inimigo dura para sempre.

Raz Sanguescama é uma versão alternativa do Terror das Marés das Ilhas das Sombras. Por um mana mais barato, a perda do Monstro Marinho, a incapacidade de espalhar sua palavra-chave Assustador e nenhuma palavra-chave Profundezas, Raz ganha um ponto extra de vida. Raz pode ser um adversário formidável e pode encerrar jogos contra qualquer oponente despreparado. Se algum dos lacaios oponentes tiver quatro ou menos ataques, eles não conseguirão bloquear Raz ou qualquer outra unidade com Assustador que você controle.

A Exaustão destaca uma nova palavra-chave para uma mecânica conhecida. Com apenas um de mana, Exaustão pode estabelecer trocas favoráveis ​​reduzindo o ataque de uma unidade inimiga enquanto a torna vulnerável para que possa ser desafiada. Isso permitirá que você remova ameaças de alto valor ou elusivas do tabuleiro do inimigo.

Areia Movediça é semelhante ao Quietude em sua capacidade de remover palavras-chave do oponente durante a rodada e tem o benefício adicional de reduzir seu ataque temporariamente em quatro. As diferenças entre Areia Movediça e Quietude devem ser consideradas ao avaliar as duas cartas. Embora Areia Movediça permita que você remova palavras-chave potentes como Barreira ou Elusivo em um piscar de olhos, ela não será capaz de remover quaisquer fortalecimentos de vida. Também não será capaz de impedir que habilidades poderosas como Último Suspiro sejam ativadas ou que campeões subam de nível.

Ritual de Dominação e Indigno são duas cartas exclusivas que interagem com suas gemas de mana e fazem a progressão natural ser atrasada. Ritual de Dominação pode permitir que você destrua seu aliado ou sua gema de mana para obter uma troca favorável em combate. A habilidade de matar um aliado com a velocidade Rápido normalmente era exclusiva das Ilhas das Sombras, mas Ritual de Dominação abre isso para Shurima agora.

Destruir uma gema de mana pode ser uma boa opção nos estágios finais do jogo, onde diminuir seu mana não é muito prejudicial, pois você ainda tem muito mana para trabalhar e pode atingir o máximo novamente. Destruir suas gemas de mana nos estágios iniciais do jogo arruinará sua curva permanentemente pelo restante da partida, mas pode levar a uma oportunidade natural para Indigno ficar permanentemente ativo.

Indigno é uma ferramenta de remoção poderosa se você puder aumentar sua curva de mana destruindo-a em um momento oportuno ou enfrentando oponentes usando um deck que aumentem suas gemas. Embora gastar dois de mana para destruir qualquer seguidor inimigo seja uma ferramenta de remoção eficiente e poderosa, Indigno tem uma chance de ser inconsistente. Se você comprar esta carta quando ambos os jogadores atingirem seu mana máximo, ela só terá a opção de reduzir o poder de um seguidor inimigo em quatro.

Todas essas cartas, e suas semelhanças com opções em outras regiões, apresentam um conceito interessante sobre a identidade de Shurima. Se você quiser restaurar o Disco Solar Soterrado em uma taxa consistente e fazer com que seus Ascendentes atinjam o nível três, seu deck deve ser mono-Shurima. Isso significa que Shurima precisará potencialmente contar com essas cartas de identidade adjacentes para ver o sucesso dos Ascendentes.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Império dos Ascendentes estiver disponível em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.