O próximo laboratório de Legends of Runeterra é o Saque Rápido

O próximo Modo Laboratório de Legends of Runeterra foi revelado e chama-se Saque Rápido.

O terceiro experimento para Modo Laboratório do LoR está chegando com a Atualização 1.7. Este laboratório é sobre a velocidade de reação, alterando o número de cartas sacadas a cada rodada e diminuindo seus custos. Para evitar que as mãos fiquem muito grandes, a cada rodada, quando cinco cartas são sacadas, cada carta recebe Fugaz. Isso significa que as cartas compradas serão descartadas no final de cada rodada, se não forem utilizadas.

Embora possa parecer difícil planejar combos devido à natureza acelerada deste laboratório, os jogadores recebem uma carta especial de prolongamento a cada dois turnos. Estas cartas de prolongamento removerão o Fugaz de qualquer carta de sua mão. Como os jogadores terão apenas três pontos de mana por rodada, saber quais cartas jogar e quais cartas prolongar para que você possa guardá-las para mais tarde será a chave para o sucesso.

Você pode jogar com este novo laboratório quando ele chegar amanhã, 5 de agosto. Aqueles que ainda querem jogar no Laboratório Herança têm até então antes que ele desapareça.

A Atualização 1.7 do LoR será lançada em 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 04 de agosto.