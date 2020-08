O potencial das Ilhas das Sombras em Legends of Runeterra aumenta com as cartas de suporte de Nocturne

O pacote completo de Nocturne foi revelado nos spoilers de Legends of Runeterra de hoje, apresentando mais Efêmeros e um feitiço súbito tutor de custo 2.

Os spoilers de LoR de hoje para a expansão Chamado da Montanha introduziram quatro feitiços vinculados ao Nocturne: Horror Indescritível do Nocturne, Sombras Perseguidoras, Proteção das Trevas e Névoas Etéreas.

Imagem via Riot Games

Com a adição de Nocturne, vem a nova palavra-chave, Anoitecer. Parece que tem potencial para ser bom, mas isso permanece desconhecido devido à falta de cartas com Anoitecer reveladas até agora. Proteção das Trevas e o feitiço de Nocturne, Horror Indescritível de Nocturne, parecem um tanto sem brilho.

Sombras Perseguidoras tem o maior potencial como um feitiço súbito de custo 2 que permite ao jogador escolher um seguidor das quatro primeiras cartas de seu deck. Em seguida, você compra esse seguidor e cria uma cópia efêmera na mão enquanto as outras três cartas são embaralhadas de volta no deck. Essencialmente um feitiço tutor que compra dois por dois. E tem sinergia com o tema Efêmero de Hecarim, que também pode beneficiar construções Elusivas de regiões como Ionia ou Águas de Sentina.

Névoas Etéreas foi outro feitiço de destaque, apesar de ser limitado apenas às construções dominantes das Ilhas das Sombras. Como um feitiço de custo 4, Névoas Etéreas invoca um Espectro da Névoa na velocidade súbita. Superficialmente, parece caro. Mas seu potencial em um deck de Espectro da Névoa, combinado com Sombras Perseguidoras, pode lembrar a Tropa de Elnuks para alguns jogadores.

Nocturne chega no novo conjunto Chamado da Montanha que será lançado em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de agosto.