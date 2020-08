Novo formato Contenda e interface do usuário da montagem de deck chegando ao Legends of Runeterra com a Atualização 1.7

Junto com as novas melhorias na interface da montagem de deck, a Riot está permitindo que os jogadores violem as regras convencionais na próxima Contenda.

Desde o seu lançamento em 26 de junho, o modo Contenda do LoR trouxe maneiras alternativas para os jogadores competirem por prêmios de ícones em um formato estruturado semelhante ao modo Expedição. Mas existem apenas dois formatos diferentes de Contenda alternando a cada duas semanas, o que levou alguns fãs a ficarem decepcionados se estão procurando encontrar mais variedade no modo de jogo.

Na sexta-feira, 7 de agosto, durante a Atualização 1.7, a Riot tem como objetivo diminuir as restrições de construção de deck para Singular, para criar uma nova e emocionante visão do modo competitivo.

Agora os jogadores podem construir decks Singular usando cards de três regiões diferentes. Isso permite que os jogadores atinjam um nível de sinergia mais alto do que o normal nos decks que só podem usar cópias únicas de qualquer carta. Em circunstâncias normais, os jogadores só podem construir decks a partir de duas regiões. Esse nível de seleção de três regiões só foi visto no modo Expedição, um formato em que os decks são intrinsecamente mais fracos devido à forma como as cartas de uma seleção aleatória são. A Riot disse que está mudando o formato Singular para mantê-lo ainda mais diferenciado entre a Singular da Padrão.

Para ajudar os jogadores a organizar todos os seus diferentes decks que podem ter regras diferentes, a Riot também está lançando novas adições de recursos de qualidade de vida à interface do usuário da montagem de deck. Os jogadores podem construir e organizar seus decks filtrando o formato de montagem de deck.

Além disso, um recurso muito solicitado, a capacidade de escolher sua própria arte da caixa de deck, está finalmente chegando ao jogo. Ao arrastar qualquer unidade, mesmo as que não estão no seu deck, você pode atribuí-la à tampa da caixa do deck, oferecendo mais maneiras de personalizar sua própria coleção.

Você pode experimentar o próximo modo Contenda Singular de três regiões em 7 de agosto durante a Atualização 1.7. A Atualização 1.7 e a nova interface de montagem de deck serão lançados amanhã, 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 04 de agosto.