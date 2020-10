Novo arquétipos do modo Expedição de Legends of Runeterra na expansão Monumentos de Poder

A mais nova expansão de Legends of Runeterra, Monumentos de Poder, é a segunda de três dentro do conjunto mais recente. De maneira semelhante a outras vezes, quando novas cartas são adicionados ao jogo, o modo Expedição do LoR procura adicionar essas cartas à mistura com vários arquétipos.

Como todas as outras expansões ou lançamentos de conjuntos, as primeiras semanas do modo Expedição adicionarão um bônus extra para encontrar esses arquétipos mais novos. Este bônus ponderado geralmente dura por duas atualizações, diminuindo a chance inicial na primeira atualização depois que a expansão chega antes de ser totalmente removida na atualização seguinte.

Quaisquer Expedições atuais e contínuas dos jogadores serão retiradas assim que a expansão Monumentos de Poder iniciar. Embora os jogadores ainda recebam recompensas por sua maior contagem de vitórias em qualquer uma de suas tentativas, se a tentativa atual terminar prematuramente, eles ainda devem tentar terminar a tentativa de Expedição se ainda não alcançaram sete vitórias.

Aqui estão os novos arquétipos e notas completas para o modo Expedição que a Riot transmitiu:

Quatro novos arquétipos de Monumentos de Poder adicionados à seleção.

Descida do Dragão: arquétipo baseado em Dragões, liderado por Shyvana e Aurelion Sol.

Toque Reparador: arquétipo focado em cura com a presença de Soraka e Tahm Kench.

Punhos do Dragão: arquétipo bônus de Lee Sin e Shyvana com temática de Dragão.

Sangue no Gelo: arquétipo bônus de Darius e Ashe com Arena de Noxkraya.

Temporariamente, os arquétipos de Monumentos de Poder terão três vezes mais chances de aparecer nas Seleções de Campeão iniciais. Igualaremos essas chances em uma atualização futura.

Cartas de Monumentos de Poder foram adicionadas a vários arquétipos apropriados.

Quando a expansão Monumentos de Poder for implementada, os jogadores terão que abrir mão de suas Expedições ativas, pois elas serão reiniciadas. As provações ativas (que não incluem as que ainda estão na fase de montagem do deck) concederão recompensas normalmente.

O que esses novos arquétipos significam para o meta da Expedição

Uma vez que o modo Expedição favorece o andamento e o preenchimento adequado da sua curva de mana em relação ao seu oponente, ambos os Punhos do Dragão e Sangue no Gelo são candidatos imediatos para os arquétipos de aparência mais forte de todos os mais novos.

Mas sempre há uma chance de que o Descida do Dragão seja potente se os jogadores puderem sobreviver a qualquer nível de agressão inicial e jogar seus Dragões para escalar com Fúria. Além disso, Toque Reparador pode ser um arquétipo forte para considerar pegar se os jogadores puderem encontrar transações de valores múltiplos e curar com Soraka enquanto Tahm Kench fornece oportunidades de remoção.

LoR: Monumentos de Poder foi lançado com a atualização 1.12 para PC e dispositivos móveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 13 de outubro.