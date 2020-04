Novas carta de Noxus em Legends of Runeterra emphasize effect damage

A Riot Games revelou cinco novas cartas de Legends of Runeterra nos anúncios de hoje, de Noxus. Com a revelação do próximo campeão Noxiano, Swain, a Riot reforça a identidade de Noxus como um baralho que ataca o Nexus inimigo rapidamente.

A região não teve nenhuma nova palavra-chave, mas essas cartas trazem um retorno às mais fundamentais como Fearsome e Overwhelm.

Imperial Demolitionist (Demolidor Imperial) é uma unidade de custo 2 com 2 de poder e 3 de vida que pode causar 1 de dano a uma unidade aliada para causar 2 de dano ao Nexus inimigo. Além da óbvia sinergia com Swain, Imperial Demolitionist também tem potencial para combos com a Crimson Gang (Gangue Rubra) em Noxus e com as cartas Scar em Freljord.

Citybreaker (Quebra-cidades) é uma unidade de custo 4 com 0 de poder e 5 de vida, além de uma habilidade que causa 1 de dano ao Nexus inimigo no começo de cada rodada. A falta de atributos de combate é preocupante, mas a carta tem potencial, com a recém-revelada Sejuani, por conceder crédito para aumentar o nível dela.

Além delas, The Leviathan (O Leviatã) é uma unidade de custo 8, 5 de poder e 8 de vida com Overwhelm, um efeito que adiciona Swain à sua mão ao ser colocado em jogo e uma habilidade de início de rodada que causa 1 de dano ao Nexus inimigo 3 vezes. As três vezes seguidas podem parecer estranhas à primeira vista, mas o potencial quando Swain sobe de nível é mortal. O Leviathan ativa o efeito de atordoamento de Swain três vezes separadas, garantindo que seu time ataque o Nexus inimigo livremente. Já que o Leviathan também compra um Swain, essa combinação deve ser a protagonista dos baralhos de Noxus.

Ravenous Flock é um feitiço de custo 1 que causa 4 de dano a uma unidade atordoada ou que tenha sofrido dano. Apesar de 4 de dano ser muito, a condição para que esse dano seja ativado é difícil com inimigos de custo baixo. Mas a carta pode facilmente ajudar Swain a subir de nível, já que é 25% dos 12 de dano fora de combate necessários.

Noxain Fervor é outro feitiço rápido. De custo 3, ele causa 3 de dano a uma unidade aliada para causar 3 de dano a qualquer coisa. O custo pode parecer drástico, a princípio, mas a carta é comparável à Black Spear (Lança Sombria) das Ilhas das Sombras com uma condição alterada para sua ativação. O custo também compensa muito, já que causar dano a sua própria unidade conta como dano fora de combate e ajuda Swain a subir de nível. Com isso, uma carta sozinha já consegue metade da condição de nivelamento de Swain.

As novas cartas estarão em LoR quando o jogo for oficialmente lançado para PC e mobile, em 30 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 16 de abril.