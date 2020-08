Nova palavra-chave Contemplar e 6 cartas Troll de Freljord juntam-se à expansão de Legends of Runeterra Chamado da Montanha

A temporada de spoiler da segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, continua durante o fim de semana. No anúncio de hoje no Twitter, a Riot Games revelou seis novas cartas colecionáveis ​​e uma nova palavra-chave, Contemplar.

As seis cartas reveladas são Face of the Old Ones, Troll Scavenger, Troll Ravager, Uzgar the Ancient, Troll Chant, e Call the Wild. A nova mecânica Contemplar oferece efeitos bônus se você tiver um tipo de carta em jogo ou em sua mão. Os jogadores de Hearthstone podem se familiarizar com essa nova palavra-chave com a mecânica “se você estiver segurando um dragão”.

Imagem via Riot Games.

Faces of the Old Ones é uma unidade 0/2 de custo 2 que tem uma habilidade de Início de Turno que lhe concede uma gema de mana extra nesta rodada se você contemplar uma carta de custo oito ou mais. Troll Scavenger é uma unidade 1/3 de custo 2 que ganha + 3 / + 0 se você contemplar uma carta de custo 8 ou mais quando ele for jogado.

Troll Ravager é uma unidade 3/5 custo 4 que ganha Regeneração quando é jogado se você contemplar uma carta de custo 8 ou mais. Uzgar, o Antigo, é uma unidade de custo 8 com 7/7 que tem Desafiador e Regeneração.

Troll Chant é um Feitiço Súbito de custo 2 que dá a um aliado + 0 / + 2 para dar a um inimigo -2 / -0 durante a rodada. Call the Wild é um Feitiço Súbito de custo 3 que pode fazer você sacar até quatro cartas do topo do seu deck, desde que essas cartas sejam dos tipos Yeti, Poro e Elnuk.

Faces of the Old Ones é uma Pedras Destinadas alternativa com a qual os jogadores podem contar para obter uma curva de mana um turno mais cedo. A desvantagem é que tem menos vida e exige que você contemple uma carta cara de custo 8. Troll Scavenger e Troll Ravager são cartas de custo baixo com bons atributos, se você puder ativar consistentemente seus efeitos de contemplar. Uzgar the Ancient, é uma carta cara que pode contestar e remover com segurança a maioria das unidades a cada turno devido às suas habilidades de Regeneração e Desafiador combinadas. Troll Chant é um poderoso feitiço de combate que pode virar a maré de qualquer batalha devido à sua capacidade de alterar 4 pontos de atributos a ocusto de 2 mana. Call the Wild traz implicações interessantes, pois é o primeiro suporte Elnuk que é um feitiço e combina com Yetis e Poros.

Com base na análise anterior, isso sugere que Trundle será revelado amanhã, já que todas essas cartas têm o tema Freljord e Troll. Se continuarmos especulando, podemos esperar que o Trundle seja uma unidade cara e poderosa para unir toda a mecânica do contemplar.

Torne-se a realeza dos trolls quando essas e outras cartas chegarem em LoR: Chamado da Montanha em seu lançamento oficial para PC e Mobile em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 15 de agosto.