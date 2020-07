Notas da Atualização 1.5 de Legends of Runeterra

Mudanças no meta e um novo modo de jogo agitam as coisas.

Várias mudanças estão ocorrendo na atualização 1.5 de Legends of Runeterra, incluindo ajustes de balanceamento de emergência e o lançamento do Laboratórios.

A Temporada da Fortuna já viu várias atualizações que melhoraram o LoR, como a adição da Contenda, enquanto outros ajustes exploraram pontos prejudiciais no meta. Agosto está chegando, contendo uma nova região e um conjunto de cartas, levando a equipe do LoR a reavaliar as melhorias imediatas e a longo prazo no balanceamento.

Alterações de balanceamento do LoR

A Atualização 1.5 contém dois ajustes de balanceamento de emergência para Produtos Surrupiados e Monja Solitária. Apesar de não ver a jogabilidade em torneios competitivos, a mecânica de Pilhar continua sendo um incômodo dentro das ranqueadas. E após as alterações feitas na atualização 1.4, os Elusivos dominaram o meta.

Produtos Surrupiados

CUSTO: 2 → 3

Monge Solitário

PODER: 4 → 3

Alterações de balanceamento para a Atualização 1.6

Várias outras alterações de balanceamento estão sendo testadas pela equipe do LoR e serão implementadas na Atualização 1.6. Isso inclui ajustes nos robôs de Heimerdinger, um rework em unidades de descarte e alterações nos danos diretos ao Nexus de unidades baratas.

Alterações na clareza no texto das cartas

Após relatos de jogadores, a equipe do LoR também está ajustando o texto em mais de 30 cartas. Os problemas envolvem consistência com o uso plural de palavras-chave como “fugaz” e “todos/todas”.

Ajustes nos Arquétipos de Expedições

Seleções monorregionais terão menos consistência após a Atualização 1.5, enquanto a capacidade de elaborar um arquétipo de seleção trirregional aumentará. Os ajustes também incluem enfraquecimentos para arquétipos de Freljord, seguindo os fortalecimentos para Braum e Anivia, junto com a região de Noxus devido aos fortalecimentos aplicados a Darius e Basilisqueiro, na Atualização 1.4.

Mal Ancestral

Adicionadas: Aço Quebradiço e Pegando Friagem

Cicatrizes de Batalha

Adicionada: Lobo Espreitador

Removida: Guerreira Impiedosa

Fishbones

Adicionadas: Aprendiz Dedicado e Assassina de Aluguel

Removidas: Corsária Atiradora e Feitiço do Poder Crescente

Chance Adicional na Seleção Curinga aumentada de Alta para Muito Alta.

Fofuteia Brutal

Adicionadas: Por Demacia!, Fúria do Norte e Legado Glacinata

Removidas: Bjerg Balbuciador, Falcão dos Presságios e Sargento da Vanguarda

Chance Adicional na Seleção Curinga reduzida de Muito Alta para Alta.

Poder de Noxus

Adicionadas: Fio da Lâmina e Lótus da Morte

Removida: Granadeiro da Legião

Tripulação Gélida

Adicionadas: Elixir de Ferro e Filhote de Yeti

Removidas: Poro Solitário

Lançadores de Feitiços

Adicionadas: Perspicácia das Eras, Assassina das Sombras, Vontade de Ionia e Yordle Vigarista

Removidas: Dois por Um, Recuperação, Monja Solitária e Refúgio Espiritual

Chance Adicional na Seleção Curinga aumentada de Alta para Muito Alta.

Impecável

Adicionadas: Elixir de Ferro e Rapinadora Incólume

Laboratórios

Laboratórios é um modo de jogo adicional no LoR que começará com a Atualização 1.5. O primeiro laboratório é o A.R.A.M., no qual os jogadores escolherão campeões aleatórios que gerarão um deck. Os laboratórios serão realizados a cada semana, às vezes apresentando uma versão nova ou atualizada.

O Desafio Amistoso também está recebendo alterações na Atualização 1.5, permitindo que os jogadores desafiem um amigo em uma partida normal ou Laboratório.

Diversos e correções de erros

Diversas alterações foram feitas na Atualização 1.5 que incluem a interface das missões e um tempo de espera entre as interações de voz das cartas. Também houve correções de erros nos efeitos visuais da Revolução do Machado de Draven e nos efeitos visuais de Ovonivia.

A interface das missões foi atualizada e movida para um painel lateral.

O fundo da fila do gerenciamento de partidas e da tela de VS. agora será determinado pelo tabuleiro equipado no arsenal.

Adicionados intervalos de 60 segundos a certas falas interativas que acontecem entre cartas. Assim, elas não serão ouvidas de maneira tão repetitiva quando o jogador usar múltiplas cópias da mesma carta. Agora, as unidades afetadas por essa mudança acionarão sua fala padrão de invocação até que esse intervalo seja zerado.

Corrigido um problema que fazia com que, às vezes, os jogadores recebessem como recompensa a carta Ataques Elevados (uma carta não colecionável) em vez de uma carta colecionável Comum. As cópias concedidas indevidamente serão removidas da coleção dos jogadores afetados que, em troca, receberão curingas Comuns (de 1 a 3) em seus inventários.

Corrigido um problema que fazia com que os efeitos visuais da Revolução do Machado de Draven deixassem rastros rosa no tabuleiro.

Corrigido um problema que fazia os efeitos visuais de Ovonivia ativarem enquanto Anivia se transformava no feitiço Ventos Rigorosos de Anivia.

Corrigido um problema que fazia com que a dublagem de subida de nível de Fizz não fosse acionada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de julho.