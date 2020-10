Notas da Atualização 1.12 de Legends of Runeterra: Monumentos de Poder

Novas mudanças de balanceamento, Laboratório, recompensas ranqueadas, personalizações e cartas de Monumentos de Poder estão chegando em Legends of Runeterra na Atualização 1.12.

Programado para lançamento em 14 de outubro, a nova expansão do MdP dentro do conjunto Chamado da Montanha conterá um total de 40 cartas sendo adicionadas ao LoR. A expansão apresenta três novos campeões, Tahm Kench, Soraka e Shyvana, bem como um novo tipo de carta, Monumento.

Além das novas cartas, a Atualização 1.12 também contém vários enfraquecimentos importantes e muitos itens cosméticos para se animar. Há até um Laboratório de Monumento e ARAM, junto com recompensas ranqueadas e atualizações nos percursos de região para a nova temporada.

Aqui estão as notas completas da Atualização de 1.12 LoR:

Alterações de balanceamento

Os torneios sazonais começarão em breve no LoR , levando a outra rodada de mudanças de balanceamento na Atualização 1.12. E para jogadores chateados com Lee Sin dominando o meta, ajustes para ele estão programados para acontecer na Atualizzação 1.13. Os ajustes que acontecerão em 1.12 incluem enfraquecimentos em Bastião e Quietude, junto com Lendas Vivas e Genevieve Cordielmo.

Genevieve Cordielmo

Reduzindo a jogabilidade fora dos decks de Patrulheiros, a vida de Genevieve foi reduzida de cinco para quatro.

Quietude

Os ajustes para Quietude finalmente chegaram com uma redução no custo e a remoção de criar um Quietude fugaz na mão que custa mais um.

Custo reduzido de três para dois.

Novo texto: Silencie uma unidade nesta rodada.

Bastião

Os ajustes feitos no Bastião na atualização 1.11 foram “muito eficientes”, de acordo com a equipe de balanceamento do LoR. O custo do feitiço aumentou de três para quatro.

Lendas Vivas

Lendas Vivas recarregava previamente a mana regular e de feitiço sem um requisito de Contemplar. Em uma mudança de balanceamento destinada a reduzir seu poder geral, o texto sobre Lendas Vivas agora diz “recarregar gemas de mana totalmente”, em vez de “recarregar sua mana”.

Laboratórios

Dois laboratórios ocorrerão ao longo das próximas duas semanas em LoR. O primeiro é um Laboratório de Monumentos, apresentando seis decks com as novas cartas de Monnuentos da MdP. A semana seguinte apresentará ARAM com algumas mudanças. Em vez de construir um deck, os jogadores escolherão um mulligan cheio de cards de campeão para a mão inicial. Detalhes completos sobre os dois laboratórios podem ser encontrados aqui.

Cosméticos

Com o lançamento do MdP, várias novas personalizações estão sendo adicionadas à loja do LoR.

Tabuleiro Terreno Assombrado

Imagem via Riot Games

Guardião Dragão Infernal

Imagem via Riot Games

Versos de carta

Imagem via Riot Games

Emotes

Imagem via Riot Games

Pacotes

Há um total de três novos pacotes: O Tormento, Emotes de Poder e o Pacote Meio-dragão

O Tormento

O pacote O Tormento está disponível por 1332 Moedas. Ele inclui:

Tabuleiro Terreno Assombrado

Verso de Carta Buu!

Emotes de poder

Imagem via Riot Games

O pacote Emotes de Poder está disponível por 570 Moedas, um desconto de 25%.

Pacote Meio-dragão

Imagem via Riot Games

O pacote Meio-dragão contém um deck Fúria Dracônica pré-construído junto com vários cosméticos. Os temas dentro do deck são dragões e Fúria com um estilo de jogo Midrange.

Deck Fúria Dracônica com Shyvana e Aurelion Sol

Guardião Dragão Infernal

Verso de carta Meio-dragão

Emote de Shyvana, “Pegando fogo”.

Mudanças nas Expedições

Quatro novos arquétipos estão sendo adicionados ao Expedições com o lançamento do MdP. Os novos arquétipos também terão temporariamente três vezes mais probabilidade de aparecer nas escolhas iniciais de campeão.

Descida do Dragão: arquétipo baseado em Dragões, liderado por Shyvana e Aurelion Sol.

Toque Reparador: arquétipo focado em cura com a presença de Soraka e Tahm Kench.

Punhos do Dragão: arquétipo bônus de Lee Sin e Shyvana com temática de Dragão.

Sangue no Gelo: arquétipo bônus de Darius e Ashe com Arena de Noxkraya.

Recompensas ranqueadas

O lançamento do MdP traz uma nova temporada em LoR. Das 13h00 às 15h00 em 14 de outubro, as partidas ranqueadas serão desativadas em preparação para a nova temporada. Todos os jogadores classificados receberão um ícone de recompensa para a última temporada com a atualização 1.12.

As contas Mestre cairão em 8 divisões.

As contas Diamante e Platina cairão em 750 PdL (7 divisões + 50 PdL).

As contas Ouro e Prata cairão em 675 PdL (6 divisões + 75 PdL).

As contas Bronze e Ferro serão redefinidas como Ferro IV.

Atualizações nos Percursos de Região

As regiões Targon, Águas de Sentina e Demacia foram estendidas para jogadores.

Targon: estendido para 25 níveis. Os jogadores podem ganhar um verso de carta de Targon grátis ao completar o percurso regional.

Águas de Sentina e Demacia: estendido de 25 para 29 níveis. Novos níveis apenas concederão cartas de CdM de ambas as expansões.

Freljord e Ilhas das Sombras: Os níveis 25 a 29 podem conceder qualquer coisa e não estão mais presos apenas a cartas de CdM.

Outros

Um novo Desafio MdP foi adicionado para jogadores novos e existentes, juntamente com missões. Há também um novo deck MdP AI com dragões. Lulu e sua arte de Nível Dois foram atualizadas e o Construtor de Decks suporta cartas de Monumentos. Contendas também foram atualizadas para rastrear sete vitórias na primeira tentativa. E em 15 de outubro, a equipe do LoR adicionará suporte para novos métodos de login via Google para Android, Apple para iOS ou Facebook.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 13 de outubro.