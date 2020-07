Notas completas da Atualização 1.6 de Legends of Runeterra

A Atualização 1.6 de Legends of Runeterra está repleta de grandes mudanças de balanceamento, junto com novos cosméticos, o evento Florescer Espiritual, um pacote de decks pré-construídos e muito mais.

O lançamento de uma nova expansão, incluindo outra região e várias cartas, está chegando. Antes de sua chegada, no entanto, a equipe do LoR encheu a Atualização 1.6 de alterações de balanceamento no Construído e na Expedição, além de apresentar o primeiro evento do jogo de cartas digitais.

Festival Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

O Festival Florescer Espiritual acontecerá de 22 de julho a 19 de agosto no LoR, apresentando um novo laboratório, cosméticos, um passe de evento, recompensas e missões. Um resumo completo de tudo o que está contido no Festival Florescer Espiritual pode ser encontrado aqui.

A Atualização 1.6 traz o Festival do Florescer Espiritual, uma

nova experiência temática. Confira tudo o que vem por aí em Legends of Runeterra!



Alterações de Balanceamento

Várias mudanças importantes foram feitas na Atualização 1.6, revertendo alguns ajustes anteriores em campeões como Braum, enfraquecendo cartas fortes demais, como as Torres de Heimerdinger e a Assassina das Sombras. Uma análise completa de todos os enfraquecimentos e fortalecimentos da Atualização 1.6 pode ser encontrada aqui.

Heimerdinger

Agora, feitiços que custam 3 de Mana criam MK3: TORRE APEX 3|1 com Assustador (que antes era a palavra-chave da torre de custo 4)

Agora, feitiços que custam 4 de Mana criam MK4: LANÇA-TORMENTAS 4|1 com Sobrepujar (que antes era a palavra-chave da torre de custo 6)

Agora, feitiços que custam 6 de Mana criam MK6: DEVASTADOR DE PISO 6|1 com Elusivo (que antes era a palavra-chave da torre de custo 3)



Braum

Braum Poder: 1 → 0

Braum (Nível 2) Poder: 2 → 1



Ovonivia

Vida: 2 → 1

Assassina das Sombras

PODER: 2 → 1

Discípula Carmesim

Quando eu sobreviver a dano, cause 1 de dano ao Nexus inimigo.

Granadeiro da Legião

VIDA: 1 → 2

NOVO TEXTO: Suspiro Final: Cause 1 de dano ao Nexus inimigo.

Agente de Apostas da Arena

CUSTO: 3 → 2

VIDA: 1 → 2

Basilisqueiro

PODER: 5 → 4

Draga do Sumidouro

CUSTO: 2 → 3

Para me pôr em jogo, descarte 1 e compre 1.

Pedinte Zaunita

Para me pôr em jogo, descarte 1 e compre 1.

Moldador de Rios

Ao contrário de outras cartas de sinergia de Ionia, o Moldador de Rios era um pouco frágil, recebendo um fortalecimento na Atualização 1.6.

VIDA: 1 → 2

Frota Caçadora

CUSTO: 5 → 4

PODER: 7 → 6

VIDA: 7 → 6

Narval Dourado

CUSTO: 3 → 2

VIDA: 4 → 3

Vontade de Ionia

CUSTO: 4 → 5

Perseguição Implacável e a Perseguição Implacável de Lucian

VELOCIDADE: Rápido → Lento

Faísca de Genialidade

CUSTO: 3 → 4

Tempestade de Aço e Tempestade de Aço de Yasuo

CUSTO: 3 → 2

Personalização e Pacotes

Além de todas as recompensas oferecidas pelo Festival Florescer Espiritual, há um novo tabuleiro de jogo também na loja do LoR. Santuário do Festival é o primeiro tabuleiro de nível épico que mergulha completamente os jogadores no mundo das flores espirituais. O custo do Santuário do Festival é de 1.290 moedas.

Imagem via Riot Games

Outro novo item que está sendo adicionado à loja do LoR pela primeira vez é um pacote de deck pré-construído. Saqueadores Implacáveis é um deck de Saquear de pancadaria versátil pronto para jogar que inclui os campeões Gangplank e Sejuani. O custo do Saqueadores Implacáveis é de 1.962 moedas na loja.

Alterações de balanceamento da Expedição

Menos ajustes foram feitos no modo Expedição na Atualização 1.6 do que nas atualizações anteriores, concentrando-se principalmente na redução dos níveis gerais de energia da região de Freljord. Uma análise completa de todas as alterações da Expedição pode ser encontrada aqui.

Correções de erros

Swain agora poderá progredir sua subida de nível com o dano do efeito Sobrepujar de Centelha Final.

Teemo (ambos os níveis) e Swain (nível 2) passarão a ativar suas habilidades de Golpe ao Nexus quando o jogador causar dano ao Nexus por meio de efeitos como Fúria do Dragão.

O efeito positivo de Auxiliar de Espíritos Agitados não expirará mais no fim da rodada caso a unidade auxiliada sobreviva.

Corrigido um problema que fazia com que a montagem de decks não respondesse mais depois que o jogador coletava espólios.

Corrigido um problema que identificava os decks da Contenda como inválidos.

Corrigido um problema que fazia com que unidades invocadas ao serem descartadas aparecessem momentaneamente na mão do jogador antes de serem invocadas.

Corrigido um problema que fazia Ezreal progredir em sua mecânica de subida de nível quando um alvo era removido antes de um feitiço ser resolvido.

Corrigido um problema que fazia com que, às vezes, o ativador de ataque de Gangplank (nível 2) não causasse dano aprimorado dos Barris de Pólvora a todos os inimigos.

Atualizados ícones de Fizz e Vladimir para que combinassem melhor com suas funcionalidades.

Agora, o ícone da habilidade de Thresh (nível 2) que só pode ser usada uma vez por partida desaparecerá quando ela for usada.

