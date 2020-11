Notas Completas da atualização 1.14 de Legends of Runeterra

A Riot Games está se preparando para o primeiro torneio sazonal de Legends of Runeterra com uma série de alterações de balanceamento na atualização 1.14, junto com um dados sobre o meta e atualizações de jogabilidade.

Programado para lançamento em 11 de novembro, a atualização 1.14 contém um total de sete alterações de balanceamento de campeão e uma visão rápida dos dados dos bastidores das atualizações 1.12 e 1.13. O novo Raio-x do meta veio para ficar, de acordo com a equipe de design e balanceamento, fornecendo “Oferecer mais visibilidade sobre a conjuntura geral do meta” mensalmente.

A atualização 1.14 também inclui a adição de um modo espectador, permitindo aos jogadores “entrar e assistir aos jogos dos seus amigos”. Os espectadores podem acompanhar as partidas usando “funcionalidades do jogo” como o Olho do Oráculo, junto com os detalhes das cartas e podendo acariciar o Guardião de seus amigos.

De mudanças de balanceamento de Expedição e Construído a Laboratórios e Contendas, aqui está uma análise completa da atualização 1.14.

Mudanças de balanceamento

Imagem via Riot Games

Um grande número de fortalecimentos e enfraquecimentos estão ocorrendo na atualização 1.14. A atualização é uma atualização de balanceamento de expansão intermediária (Monumentos de Poder) e o último grande antes do primeiro torneio sazonal em dezembro. Um total de sete campeões foram ajustados, junto com oito feitiços e seguidores.

Vladimir

O amado vampiro em LoR está recebendo uma ligeira reduçãona sua condição de subida de nível ao custo de uma posição de ataque.

Nova subida de nível: 5+ de seus aliados sobreviveram a dano, em vez de seis.

Novo texto: Atacar: Para cada aliado atacante à minha direita, cause 1 de dano a ele e 1 de dano ao Nexus inimigo.

Lucian

Lucian agora pode acionar sua habilidade na mesma rodada que subir de nível. A mudança foi implementada para “alinhar melhor” os efeitos de nível dois de Jinx e Lucian, semelhante a “campeões mais novos como Sejuani e Soraka”.

Jinx

Jinx agora também acionará sua habilidade na mesma rodada que subir de nível. Se Jinx for jogada com a mão vazia, ela ainda sobe de nível. Mas ela não vai criar um Super Mega Míssil da Morte.

Shyvana

Para melhorar Shyvana como atacante, seu poder foi aumentado de três para quatro no nível um e de quatro para cinco no nível dois.

Trundle

Trundle tem dominado o meta bloqueando as partidas e dobrando seu poder como condição de vitória. A equipe de balanceamento do LoR diminuiu sua vida, e a do Pilar de Gelo, para fornecer “mais possibilidades de reação”.

Trundle nível um: Vida reduzida de seis para cinco.

Trundle nível dois: Vida reduzida de sete para seis.

Pilar de Gelo: Vida reduzida de oito para seis.

Ezreal

Ezreal recebeu um aumento de nível mais fácil em troca de condições de dano Disparo Místico Fugaz. O objetivo por trás do ajuste de Ezreal era “remover uma boa parte do potencial do efeito de velocidade Súbito atual para que os oponentes tenham mais chances de reagir”.

Nova subida de nível: Você alvejou 6+ inimigos nesta partida.

Novo texto de nível dois: Golpe ao Nexus: Crie 1 Disparo Místico Fugaz na mão. Ao conjurar um feitiço, cause 1 de dano ao Nexus inimigo. Se alvejar um inimigo, cause 2 de dano ao Nexus inimigo.

Taric

Taric recebeu um fortalecimento em seu poder, permitindo ao campeão contribuir mais durante as rodadas de ataque e defesa.

Taric nível um: o poder aumentou de dois para três.

Taric nível dois: o poder aumentou de três para quatro.

Tianna Stemmaguarda

O poder aumentou de sete para oito.

A vida aumentou de sete para oito.

Pedras Destinadas

A vida diminuiu de quatro para três.

Cuidador Felpudo

Custo reduzido de quatro para três.

Vida reduzida de três para dois.

Minah Pés Ligeiros

O poder aumentou de seis para sete.

A vida aumentou de cinco para seis.

Adicionada a palavra-chave ataque rápido.

Malucânica

O custo diminuiu de cinco para quatro.

O poder diminuiu de dois para um.

Lança Negra

Novo texto: Se um aliado tiver morrido nesta rodada, cause 4 de dano a uma unidade.

Rex Correnteza

Poder reduzida de sete para seis.

Mudança de texto de saquear: dispare seis barragens de canhão em vez de sete anteriores.

Dragão do Eclipse

A vida aumentou de cinco para sete.

Novo Laboratório: Hexperimentação Básica

Imagem via Riot Games.

Hexperimentação Básica é um novo laboratório que está sendo introduzido na atualização 1.14. Os jogadores criam decks exclusivos com base em restrições para ganhar uma habilidade especial durante o jogo.

Tudo Par – Se todas as cartas no seu deck tiverem um custo de Mana par, você ganha:

Início de Rodada: Dê +1|+0 aos aliados.

Tudo Ímpar – Se todas as cartas no seu deck tiverem um custo de Mana ímpar, você ganha:

Início de Rodada: Dê +0|+1 aos aliados.

Sem Seguidores – Se o seu deck não tiver seguidores (ele pode conter Campeões), você ganha:

A cada rodada, ao conjurar o segundo feitiço, crie um seguidor na mão com custo inferior ou igual ao seu Mana máximo.

Tudo Comum – Se o seu deck tiver apenas cartas comuns, você ganha:

A partir da Rodada 7, Início de Rodada: Crie na mão um Campeão que subiu de nível.

Atualização das Contendas

Começando com a atualização 1.14, Contenda será a melhor de três padrão por duas semanas em preparação para o torneio sazonal em dezembro. Devido à mudança de formato, duas novas mudanças de regra estão sendo aplicadas.

Vitórias necessárias reduzidas a quatro e recompensas de EXP ajustadas apropriadamente.

Os decks vencedores não podem ser jogados novamente durante a mesma partida.

Modo Espectador

Os primeiros recursos do modo espectador do LoR estão sendo lançados com a atualização 1.14. O espectador para amigos permite que os jogadores vejam seus amigos jogar enquanto acessam os detalhes de suas cartas, Olho do Oráculo e acariciam seu Guardião. Recursos adicionais estão planejados para atualizações futuras, incluindo a opção “desativar espectador”. O espectador de amigo é restrito ao desafio de amigo, vs jogador (normal), vs AI ou Expedições. A opção de assistir está localizada no painel social.

Mudanças no balanceamento da expedição

As mudanças de balanceamento da expedição dentro da atualização 1.14 são focadas em fortalecimentos para Guarda Carmesim e Toque Reparador enquanto reduzem o poder de Descida do Dragão.

Guarda Carmesim

Agora a Chance Adicional na Seleção Curinga é alta (era média).

Descida do Dragão

Adicionadas: Cota de Malha, Mobilizando, Esmagador Assustado, Lâmina Zênite

Removida: Quietude

Toque Reparador

Agora, Nascente Estelar sempre vai aparecer nos pacotes de Toque Reparador durante as Seleções de Campeão iniciais de uma montagem.

Adicionada: Quietude

Correções de erros e atualizações

A Riot corrigiu um problema que fazia com que os jogadores nem sempre conseguissem coletar recompensas ou que a EXP incorreta aparecesse nos percursos das regiões.

Corrigido um erro na formatação do texto em tailandês e japonês.

Várias atualizações no Placar, incluindo o código do deck mais usado, ícones dos jogadores e retoques visuais.

Os decks importados agora podem ser nomeados imediatamente.

As cartas recebidas como recompensa agora podem ser inspecionadas durante a cerimônia de premiação.

Na Coleção e na Loja, agora o painel de detalhes dos itens cosméticos pode ser fechado com um clique fora dele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 10 de novembro.