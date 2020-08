Nocturne se junta à lista de campeões das Ilhas das Sombras no conjunto Chamado da Montanha de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler de cartas de Legends of Runeterra para a expansão Chamado da Montanha chegou a sua segunda semana. E hoje, a Riot Games apresentou o quarto campeão da região de Ilhas das Sombras, continuando a desenvolver a mecânica Anoitecer.

Nocturne é o campeão que a Riot revelou hoje. Ele é um campeão de custo 4 com 5/3 e com a palavra-chave Assustador e uma habilidade Anoitecer que permite que você dê Vulnerável a uma unidade inimiga enquanto reduz o poder de todas as unidades inimigas em 1 durante a rodada. Ele sobe de nível depois de você ter atacado com cinco unidades com Anoitecer.

Quando passa de nível, Nocturne também é custa 4 com + 1 / + 1 e a mesma palavra-chave e concede Assustador a outras unidades aliadas. A habilidade de redução de poder do Nocturne também é aprimorada, reduzindo o poder de todas as unidades inimigas em 1 sempre que você joga qualquer unidade. Isso permite várias ativações e dá às suas unidades o potencial de mergulhar além das unidades inimigas e ir direto para o Nexus reduzindo seu poder a dois ou menos.

Uma vez que Nocturne requer cartas com Anoitecer para subir de nível, ele precisa contar com o máximo de cartas com a palavra-chave compartilhada que conseguir. Isso significa que as cartas reveladas ontem são úteis para seu sucesso.

Nocturne não precisa estar no tabuleiro para subir de nível, desde que você ataque com unidades com Anoitecer. Isso significa que se você fez cinco ataques com unidades diferentes com Anoitecer, você pode usar um Nocturne nível dois no tabuleiro já na rodada 4. Já que Anoitecer naturalmente precisa de várias cartas baratas para ativar seu potencial de combo, cartas que criam feitiços baratos, como as unidades de Targon com foco em Gemas, podem trazer benefícios.

Nocturne se juntará à lista de campeões quando LoR: Chamado da Montanha for oficialmente lançado para PC e dispositivos móveis em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 18 de agosto.