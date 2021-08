Nami será lançada com Além do Bandobosque em Legends of Runeterra por Águas de Sentina

Sintonize-se com o A Conjuradora das Marés para melhorar todos os seus aliados e lançar vários feitiços.

A Riot Games confirmou que Nami se juntará ao elenco de Legends of Runeterra como parte de Além do Bandobosque. A mais nova campeã de Águas de Sentina usa o lançamento de vários feitiços para capacitar seus aliados, e seu anúncio oficial veio horas depois de vazar acidentalmente na página do jogo no Instagram.

Nami é uma campeã de três de mana com 2/3, Sintonia e uma habilidade que concede ao seu aliado não-imóvel mais fraco um bônus de + 1 / + 0. Nami sobe de nível depois que você ganha pelo menos sete de Mana de Feitiço durante o jogo.

Imagem via Riot Games

Quando Nami atinge o nível dois, ela retém Sintonia, ganha + 1 / + 1 e sua habilidade de reforço de aliado aumenta para um aumento permanente de + 2 / + 1.

Além da revelação de Nami, Vazante, Guarda Abissal, Avatar das Marés, Almirante Shelly, Aventureiro Saltareias, Cantora Marai, Vigia Marai, Grande Mãe Marai e Maré Violenta também foram revelados para Águas de Sentina. A Senhora do Sangue, Conchianos Curiosos, Matriarca Caudamanto e Maga dos Espelhos, todas exibidas em cada um dos Torneios Sazonais regionais, também receberam impressões de alta resolução em Mobalytics neste lote de cartas.

Vazante, que é o feitiço de campeão de Nami, é um feitiço comum rápido de dois de mana que causa dois de dano aleatoriamente em um inimigo ou no Nexus inimigo. Depois disso, um Fluxo é criado na mão, que é um Feitiço Súbito Fugaz de dois de mana que permite curar um aliado ou seu Nexus em dois e, em seguida, cria um Vazante e Fluxo na mão.

Vazante e Fluxo é um Feitiço Rápido Fugaz de dois de mana que combina os dois efeitos permitindo que você cure uma unidade aliada ou seu Nexus em dois e, em seguida, cause dois de dano aleatoriamente a um inimigo ou ao Nexus inimigo.

Guarda Abissal é uma Unidade comum de quatro de mana com 2/3, Assustador e uma habilidade que é desencadeada sempre que você lança um feitiço, dando a ele um aumento temporário de + 2 / + 0 durante a rodada.

Avatar das Marés é uma unidade épica de seis de mana com 4/5 e uma habilidade de mudança de jogo que altera a maneira como você ganha mana. Enquanto o avatar está no campo, se você ganhar uma gema de mana, você deverá recarregar seu feitiço de mana. Sempre que você lança um feitiço, Avatar das Marés cria um feitiço aleatório que custa três de mana ou menos em sua mão e lhe dá Fugaz.

Almirante Shelly é uma Unidade Épica de cinco de mana com 3/3, as palavras-chave Elusivo e Sintonia e uma habilidade que é desencadeada toda vez que você joga dois feitiços em uma rodada, concedendo aos outros aliados +1/+1. Este efeito pode acontecer mais de uma vez por turno, então você poderá acumular ainda mais fortalecimentos se puder lançar quatro feitiços.

Aventureiro Saltareias é uma Unidade Comum de três de mana com 4/3 e Sintonia.

Cantora Marai é uma Unidade Rara de dois de mana com 3/2 e uma habilidade que é ativada quando invocada se você conjurou um feitiço no início da rodada. Ela recebe a palavra-chave Elusivo ao preencher todas essas condições.

Vigia Marai é uma Unidade rara de dois de manas com 2/1 e uma habilidade de invocação que invoca um seguidor aleatório de um de custo.

Grande Mãe Marai é uma Unidade Comum de quatro de mana com 3/3 que cria cinco feitiços aleatórios de seis de mana ou mais em seu deck quando é invocada. Os feitiços criados custam três de mana.

Maré Violenta é um feitiço raro lento de três de mana que causa um de dano a dois inimigos diferentes alvejados aleatoriamente e cria uma Maré Avassaladora em seu deck.

Maré Avassaladora também é uma carta lenta de três de mana. Ela causa dois de dano a quatro inimigos com alvos aleatórios diferentes e cria uma Maré Colossal em seu deck, um Feitiço Lento de três de mana que causa quatro de dano a todos os inimigos e ao Nexus inimigo.

Conchianos Curiosos é uma unidade épica de Bandópolis com 4/6 que custa seis de mana. Sua habilidade de aura cria uma cópia de uma carta em sua mão com o custo reduzido em um sempre que você escolhe uma carta de opções selecionadas aleatoriamente. Isso inclui habilidades como Prever, Manifestar, Evocar e, potencialmente, a mecânica mais recente, Travessura.

Matriarca Caudamanto, que apresenta Ahri em sua arte, é uma Unidade Rara de cinco de mana de Ionia com 4/5 e uma habilidade que invoca uma cópia efêmera exata do primeiro seguidor que você Retornar a cada rodada.

Maga dos Espelhos é uma Unidade Yordle épica de Bandópolis de oito de mana com 4/7 que invoca uma cópia exata de um seguidor criado por você. Além disso, sempre que você conjura um feitiço criado, você conjura uma cópia exata dela novamente nos mesmos alvos.

Implicações no Meta

Nami tem a chance de ter sucesso em várias regiões, pois ela é excelente acumulando mana de feitiço e lançando feitiços baratos. Se você já tem mana de feitiço armazenado com Nami e termina seu turno com mana em excesso, o excedente será desperdiçado e não contribuirá para seu progresso de nível.

Apesar dessa fraqueza, aumentar o nível de Nami geralmente é fácil, já que o mana de feitiço não é difícil de fazer ao longo do jogo, especialmente quando combinado com Sintonia.

A habilidade de fortalecer uma unidade de Nami a tornará um alvo principal para a remoção de inimigos, então armazenar vários feitiços para lançar em um único turno depois de jogá-la permitirá que você gere muito valor.

Duas regiões com as quais Nami pode se associar bem são Ionia e Targon. Existem muitos feitiços baratos em Ionia, alguns dos quais podem protegê-la como Nananinanão! e Disciplinas Gêmeas. Targon também tem feitiços de proteção potentes e baratos como Cascata Lívida, Toque Conselheiro e Bastião.

Nami também pode ter sucesso com a próxima região de Bandópolis, já que a região mais nova tem uma infinidade de feitiços baratos e também possui unidades com Sintonia como Arirolvo.

Os jogadores também podem usar Nami com várias outras regiões e estratégias em mente, como Piltover e Zaun com Viktor. No geral, Nami traz um momento emocionante para construtores de deck e elaboradores de teorias.

Vazante é um feitiço bastante fraco por si só. É pior do que Disparo Místico em comparação direta devido à sua natureza aleatória, mas a força da carta está em sua habilidade de gerar mais feitiços para lançar com suas cartas seguintes. Ao lançar mais feitiços e criar mais cartas, ele abre sinergias para cartas que requerem qualquer mecânica para ter sucesso, como a própria Nami ou os Caminhos Ocultos recentemente revelados.

Avatar das Marés distorce o jogo para permitir que você crie vários feitiços em um único turno, mas a um custo maior. Se você jogar esta carta durante o meio do jogo, não poderá obter mais mana máximo. A habilidade de ganhar mana de feitiço extra no turno seguinte, entretanto, permite que você execute algumas cadeias de lançamento de feitiços impressionantes devido à sua habilidade de geração de cartas. Apesar desses pontos fortes, inibir seu crescimento de mana e suas estatísticas abaixo da média tornam Avatar das Marés uma carta arriscada de usar.

Almirante Shelly é uma carta de recompensa potente para decks que se concentram em vários lançamentos de feitiços em uma única rodada. Um bônus de + 1 / + 1 permanente em todo o tabuleiro para todas as outras unidades traz um valor tremendo, especialmente se você conseguir invocar um tabuleiro grande. Apesar de suas estatísticas incrivelmente abaixo da média para seu custo, se seu oponente não conseguir lidar com seus três pontos de vida, é possível que Shelly acabe com o jogo.

Cantora Marai tem uma grande chance de encontrar jogo independentemente de Nami devido à sua forte habilidade condicional com uma linha de estatística média. Decks agressivos com uma mistura de feitiços de Vida se beneficiarão de uma unidade 3/2 Elusiva por dois de mana e podem rapidamente fazer o jogo se tornar uma bola de neve.

Maré Violenta é uma carta incrivelmente fraca à primeira vista devido ao fato de ser uma carta pior que Chuva de Disparos, uma carta que já está em Águas de Sentina. Apesar dessa grande falha, a maior chance de Maré Violenta de encontrar o jogo é potencialmente com um deck de Prever, uma vez que as chances de encontrar Maré Avassaladora e Maré Colossal aumentam drasticamente quando você pode colocar qualquer um deles no topo de seu deck.

Nami se juntará à lista de campeões de Águas de Sentina quando LoR: Além do Bandobosque for lançado em 25 de agosto com 126 novas cartas, nove dos quais incluem campeões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 22 de agosto.