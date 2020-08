Mudanças na Expedição da Atualização 1.7 de Legends of Runeterra

O formato limitado do Legends of Runeterra, o Modo Expedição, está recebendo outro conjunto de alterações com a próxima Atualização 1.7.

No estilo usual de LoR, a Riot Games anunciou mais ajustes ao seu modo Expedição. Embora as atualizações mais recentes tenham procurado alterar os bônus nos aparecimentos de arquétipos ou enfraquecer os arquétipos com desempenho acima do esperado, esta parece oferecer fortalecimentos para regiões com desempenho abaixo do esperado. A Riot disse na atualização que quer melhorar Ionia, que tem um desempenho inferior. Para isso, a remoção de cartas situacionais ou geralmente inúteis, como Demônio da Sombra e Sombra Distorcida.

Além do ligeiro fortalecimento para Ionia, também existem pequenas alterações em Fishbones (Águas de Sentina + PIltover & Zaun), o que torna a escolha a seguir mais consistente se escolhida primeiro. Isso permitirá que os jogadores encontrem cartas de maneira mais consistente em sua região. Eles não são mais forçados a fazer o draft na região quando escolhem Fishbones.

Aqui estão todas as mudanças que estão chegando ao modo Expedição na Atualização 1.7:

Fishbones

Agora, quando você selecionar Fishbones na primeira escolha, verá uma opção de Águas de Sentina e uma opção de Piltover e Zaun na segunda escolha, e não será mais forçado a criar um deck com três regiões.

Interrupção

Adicionada: Disciplinas Gêmeas

Removida: Sombra Distorcida

Sombras e Poeira

Adicionadas: Conspirador Navori, Ren Lâmina Sombria

Removida: Demônio da Sombra

Lançadores de Feitiços

Removidas: Retirada, Tá Avisado

Retorno Total

Adicionada: Dupla da Clareira Verdejante, Yusari

Removida: Guardião da Praça

Todas essas mudanças estão chegando ao modo Expedição com a atualização 1.7 do LoR, que será lançada amanhã, 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 04 de agosto.