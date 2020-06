Mudança na expedição da Atualização 1.4 de Legends of Runeterra

O modo de expedição de Legends of Runeterra recebe outro conjunto de alterações com a Atualização 1.4.

Nos esforços consistentes da Riot Games em manter a Expedição sempre atualizada e empolgante, a equipe está fazendo 11 alterações nos arquétipos existentes, além de melhorar a consistência da montagem com três regiões. Quando os jogadores es~tao tentando montar um deck com três regiões as chances de exibição de opções de Seleção Curinga para arquétipos que não sejam dessas regiões será reduzida.

Um exemplo dessa mudança está listado no anúncio: Se você está montando um deck com Demacia, Freljord e Noxus, agora você verá mais pacotes de arquétipos que só contêm cartas dessas regiões, como Equipando! (Demacia + Freljord) ou Cicatrizes de Batalha (Noxus + Freljord), e menos pacotes de arquétipos que incluem outras regiões, como Retaliação (Ilha das Sombras + Demacia) ou Tripulação Gélida (Águas de Sentina + Freljord).

No geral, isso incentiva os jogadores a ter menos medo de escolher as três regiões com mais frequência se as cartas iniciais oferecidas forem boas o suficiente. Se essa mudança forem muito controversas, a Riot afirmou que fará novos ajustes, se necessário.

As alterações nos arquétipos existentes vêm da filosofia usual de ajustes no formato limitado: fortalecer arquétipos de baixo desempenho e inconsistentes, enquanto faz pequenos enfraquecimentos em arquétipos com desempenho mais alto.

Aqui estão todas as mudanças no modo Expedição da Atualização 1.4:

Ao montar um deck com três regiões, você terá bem menos opções de Seleção Curinga de arquétipos que incluem cartas de outras regiões.

Arquétipos de Expedições

Pós-vida

Adicionadas: Marca das Ilhas, Fantasma Travessa e Alma Dividida

Removidas: Vislumbre do Além e Colecionador da Nunclareira

Cicatrizes de Batalha

Adicionada: Atirador Avarosiano

Removida: Lobo Espreitador

Porta da Morte

Adicionada: Vingança

Interrupção

Adicionadas: Fio da Lâmina e Sombra Distorcida

Fishbones

Adicionadas: Lançar Isca, Feitiço do Poder Crescente e Montagem de Sucata

Removidas: Criaturas Coralinas, Poro Audacioso e Assassina de Aluguel

Poder de Noxus

Adicionadas: Golpe Expurgante e Shunpo

Implacável

Adicionada: Montapresa Encouraçado

Removidas: Mobilizando e Desafiador Selvagem

Sucateiro

Adicionadas: Discípula Carmesim, Demolidora Imperial, Desafiador Selvagem e Vendedor de Barris Usados

Removidas: Montapresa Encouraçado, Bando de Raxinins, Remexida e Pedinte Zaunita

Sombras e Poeira

Adicionadas: Vislumbre do Além, Demônio da Sombra e Presa do Guardião

Removidas: Atirar Mudas e Vingança

Lançadores de Feitiços

Adicionadas: Dois por Um, Produtos Surrupiados, Malandro da Sinuca, Recuperação e Refúgio Espiritual

Removidas: Fugitivo, Moldador de Rios, Ímpeto, Truque de Mão e Vontade de Ionia

Retorno Total

Adicionada: Retorno

Removida: Sábio do Zéfiro

Agora a Chance Adicional na Seleção Curinga é alta (era média).

Experimente todas essas alterações no modo Expedição e na tentativa de usar três regiões na Atualização 1.4 do LoR, já ativa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de junho.