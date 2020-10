Mudança na Expedição da atualização 1.13 de Legends of Runeterra

Como esperado para cada atualização de Legends of Runeterra, o formato limitado de jogo Expedição está recebendo uma atualização para mantê-lo atualizado com a atualização 1.13.

A cada nova expansão ou lançamento de conjunto, a Riot adiciona um bônus de oferta às cartas mais recentes introduzidas no jogo. Houve um bônus de oferta que foi adicionado às cartas mais novas do Monumentos de Poder, que permite aos jogadores ver as cartas mais novas com mais frequência. Com o lançamento da atualização 1.13, esse bônus de oferta foi reduzido pela metade. Além de alterar o bônus de oferta do Monumentos de Poder, a Riot disse que os mais novos Dragões adicionados ao jogo encontraram um ponto forte no meta limitado.

No extremo oposto de Dragons, o mais novo conjunto de cura, Mending Touch, foi o arquétipo mais fraco já visto no formato limitado. Para ajudar a aliviar esse problema, a Riot está adicionando mais cartas de auto-dano ao balde para permitir aos jogadores oportunidades mais rápidas de curar suas próprias unidades. A Riot também removeu uma grande quantidade de cartas de baixo desempenho do balde e aumentou a taxa de frequência com que os jogadores verão este balde melhorado.

Aqui estão todas as mudanças que ocorrerão no modo Expedição no Patch 1.13:

Auxílio Coletivo

Adicionada: Lâmina Zênite

Removidas: Íbex de Cristal, Furins Furtivos, Desejo

Toque Reparador

A Chance Adicional na Seleção Curinga subiu de Média para Alta

Adicionadas: Olho Abissal, Senhor Resmunguejo, Assassina de Aluguel, Caçador de Escamâminas

Removidas: Estátua de Macaco, Malandro da Sinuca, Fragmentos da Montanha, Cassinobô, Custos Afundados, Viajante Tyari

Lançadores de Feitiços

Adicionada: Saraivada

Removidas: Extorsão, Custos Afundados

Domine as mudanças no modo Expedição quando na atualização 1.13 de LoR.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 27 de outubro.