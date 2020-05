Modos espectador, torneios e 1 jogador chegando a Legends of Runeterra

A Riot Games discutiu a inclusão de recursos altamente esperados em Legends of Runeterra de maneira breve no anúncio de hoje “What’s Next for Runeterra ” (O que vem aí em Runeterra).

O modo Espectador é um dos recursos mais solicitados desde os primeiros dias do jogo na versão beta fechada. Jeff Jew, produtor executivo do jogo, disse anteriormente à Dot Esports que estava no roteiro do jogo. Mas agora, a Riot anunciou definitivamente que um modo espectador chegará ao jogo ainda este ano.

Além de um modo espectador em breve, a equipe disse que os torneios no cliente estão em desenvolvimento. Esses dois recursos ajudam bastante o cenário de e-sports do jogo em todos os níveis, além de serem recursos que todos os jogadores podem desfrutar com seus amigos.

A Riot também surpreendeu muitos fãs de LoR com modos inesperados e melhorias na qualidade de vida com o anúncio de hoje. Uma delas é uma experiência para um único jogador, que está sendo desenvolvida ao lado do modo torneio. Embora uma linha do tempo exata não tenha sido mencionada, mais detalhes deverão estar disponíveis em breve.

A principal melhoria da qualidade de vida que uma quantidade razoável de pessoas na comunidade solicitou é o jogo entre regiões. No anúncio de hoje, a Riot disse que isso acontecerá nos próximos meses.

Embora não exista uma linha do tempo exata para o lançamento desses recursos, os jogadores podem esperar ver mais novos conteúdos para LoR na Atualização 1.4, que está programada para ser lançada em 26 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de maio.