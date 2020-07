Melhores decks para jogar a Contenda Singular de Legends of Runeterra

O novo modo de jogo competitivo de Legends of Runeterra, a Contenda, entrará em sua segunda semana amanhã, trazendo um novo conjunto de regras exclusivas para a construção de decks do LoR. A última restrição de construção de baralho do Gauntlet é Singleton, onde seu baralho não pode ter cards duplicados.

Devido à natureza do meta atual, as cartas proativas e as que são jogadas mais cedo serão inerentemente mais fortes. Cartas reativas e respostas específicas, por outro lado, serão menos poderosas e provavelmente menos necessárias para jogar. Sempre que seu oponente jogar uma carta, você poderá rastreá-la com segurança e saber que não precisará enfrentá-la no futuro da partida.

Aqui estão alguns decks eficazes para levar à Contenda Singular.

Demacia / Noxus Midrange

Imagem via Mobalytics

Código do deck: CEAAABAVAEAAECIKBMGA6FQYDIOSCJJHFEVS2LZSGM2DMDABAMFQ6EIUDAMR4IJGGAZTOBICAABQMBYJBIBAEAYEAU

O conceito e o estilo de jogo dos decks midrange que representam uma onda constante de ameaças não são novidade. Porém, em um formato como esse, em que cada carta é única, o gerenciamento de quais ameaças usar se torna vital, pois você está usando cartas abaixo do ideal para manter a pressão. Isso aumenta a importância de um mulligan agressivo para determinadas curvas vencedoras do jogo e descobrir quais cartas ajudam a melhorar suas chances de ganhar uma vitória.

Você também precisa saber quando deixar de obter o valor máximo das cartas. Embora existam algumas cartas que podem perder valor se você não as jogar com todo o seu potencial, como a Redentora da Vanguarda e o Laço Fraterno, às vezes pode ser bom jogá-las como uma unidade 3/3 ou um fortalecimento +2/+0 em uma unidade. Outras vezes, você precisará avaliar quando jogar cartas com menos valor para obter mais tempo para jogar mais rápido e correr para obter uma vitória mais cedo.

Noxus / Piltover e Zaun Aggro

Imagem via Mobalytics

Código do deck: CEAAAAYQAECAQDIRCIJRSHZEE4UCWLJUGY3TUFABAMBAKBYJBQHRCEYUDAMRUHRDEUTCQKRQG4CAEAYDAQCQQ

Embora este deck seja uma versão diluída da combinação Noxus e Piltover & Zaun que é popular na ranqueada do momento, ainda é uma das construções mais rápidas que você pode reunir nesse formato. Enquanto seus oponentes estão Buscando a Purrfeição jogando várias cartas mais fracas, você pode ir direto ao Nexus inimigo, chegando no tabuleiro rapidamente e causando o máximo de dano direto possível.

Piltover e Zaun / Ilha das Sombras Controle

Imagem via Mobalytics

Código do deck: CEAAABAXAECQCBYKB4KBOHI6EAQSEIZIFIVS4MBRGI2DKNRXBUAQIDQQDEPSCJZLGE2DKOB2HMBQEBABAYEACAQFAE

Se decks aggro e midrange são muito rápidos para o seu estilo de jogo, usar Piltover & Zaun ao lado das Ilhas das Sombras permitirá que você jogue poderosas ferramentas de controle. Como na maioria dos decks de controle, este visa responder às ameaças do oponente da maneira mais eficiente possível, enquanto joga ameaças de alto custo que podem encerrar os jogos rapidamente por conta própria. Embora o deck possua a Busca pela Purrfeição, também possui outras ferramentas de final de jogo que podem acabar com o jogo se nã oforem bem respondidas e podem ser jogadas mais rapidamente que o Purrfeição, como Comandante Ledros, Hecarim e Heimerdinger.

Menção honrosa: Mono Freljord

Imagem via Mobalytics

Código do deck: CEAAABA6AEAQCAYEAUDQQCIKBMGREFQYDYQCKJRHFAUSULJOF4YDENBVGY4QOAQBAEBAMBYIBEFAEAIEEESACAQEAE

Embora esse deck Freljord “Mono” seja mais parecido com um midrange, essa compilação prova que você ainda pode fazer decks de uma única região viáveis para este formato. Ele pode ter um bom desempenho se você for um fã da região. O Mono Freljord é semelhante ao Demacia, pois suas cartas ativas e reativas são bastante fortes no meio do combate e podem obter vantagem e ritmo rápidos quando usados ​​na hora certa.

Outra região que não está com muito destaque, mas que é forte para se usar é Águas de Sentina. A principal razão para isso é que as cartas baseadas em Pilhar podem ser especialmente poderosas, pois tiram ferramentas potencialmente poderosas de seu oponente e fornecem informações extras sobre cartas que você não precisa jogar no futuro.

Semelhante à primeira Contenda, você tem várias chances de conquistar sete vitórias desta vez. Em cada tentativa da Contenda que você tentar, se você evitar perder duas vezes seguidas ou perder uma vez após seis vitórias, poderá obter o prêmio máximo de sete vitórias. Se você falhar em um teste, no entanto, você terá uma quantidade ilimitada de tentativas para jogar na Contenda, já que o modo é gratuito.

Embora possa parecer que a presença de Buscando a Purrfeição e Submiaurino possa destruir o meta Singular, lembre-se de que os custos de ativação para atingir seu potencial máximo são lentos. Na maioria dos jogos, mesmo em um meta menos otimizado como esse, os jogadores ainda podem impedir que eles sejam úteis e não são 100% necessários para criar ou quebrar um deck nesse formato.

Os jogadores têm até 9 de julho para reivindicar sete vitórias antes que a Contenda Singular desapareça, em preparação para a próxima Contenda desconhecida que será exibida em 10 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 02 de julho.