Melhores decks de Legends of Runeterra do NA invitational

Oito dos melhores criadores de conteúdo do NA exibiram seus decks competitivos de Marés Crescentes no North America Legends of Runeterra Principles of Strength community invitational.

A jogabilidade competitiva de LoR está em crescendo com a revelação do torneio Twitch Rivals, que acontece em 14 de maio. Os eventos da comunidade existem desde o lançamento da versão beta aberta e o invitational foi um excelente exemplo do que um formato de único deck com sideboard seria.

Kleptomaniac de Gummi

Imagem via Mobalytics e Riot Games

Originalmente criado por SilverfusePlays, Gummi_God adicionou alguns ajustes e mudanças no Kleptomaniac que lhe valeram uma vaga entre os quatro primeiros. Com os campeões do LoR, Twisted Fate, Gangplank e Karma no sideboard; a principal estratégia por trás do Kleptomaniac é roubar as cartas do seu oponente em conjunto com Saquear e usá-las para sua vantagem.

Comprar cards, do deck do seu oponente ou do seu, aumentam o nível do TF rapidamente, enquanto o barril de Gangplank fornece dano garantido ao Nexus do oponente. Gummi admite que a versão ainda é um “trabalho em andamento”, mas não deve ser uma surpresa se o Kleptomaniac se tornar um elemento básico nas ranqueadas e competitivas.

Código do deck: CEBQEAICFE4QGAQCAEBQSBICAYNCCJRNGEBACAQGH4BQCAQCAQYQCAQCAYJCU

Lucian/Vi Aggro de Navioot

Imagem via Decks of Runeterra e Riot Games

Os decks Mono-Demacia são de primeira linha desde os dias do beta abertos do LoR. Criado por BruisedByGod, várias variações surgiram, incluindo o deck Lucian e Vi Aggro de Navioot, originalmente criado por Riku Miyao. A construção é principalmente Mono-Demacia, com exceção de Vi, que é uma campeã sólida, graças ao estilo aggro e de baixo custo de unidades do deck.

Vi é capaz de subir de nível com relativa rapidez, enquanto Lucian, em conjunto com Senna, fornece pressão de ataque. O Guarda Grisalho também aumenta os ataques via efeito dos Patrulhieors, enquanto o Texurso Leal é um card sólido de custo três para fins defensivos ou ofensivos. Navioot terminou em segundo lugar na no evento, provando que Demacia ainda é uma das regiões mais fortes da expansão Marés Crescentes.

Código do deck: CEBQCAQEBABAEAADBEEQCAAJBILBUHJFEYVTGAQBAEABKAICAADQA

Unyielding Fiora do Prismat

Imagem via Mobalytics e Riot Games

Terminando em primeiro lugar no evento, o Fiora Inflexível do Prismat foi semelhante à construção de Navioot, mas executou mais alguns feitiços com menos unidades. A base do deck de Prismat incluía o típico pacote Mono-Demacia para os primeiros jogos, com a adição de Guarda Grisalho e Texurso Leal, junto com a Guardiã Radiante para roube de vida. O deck levou Fiora e Vi como campeões, com foco em feitiços, como Espírito Inflexível, para Fiora.

O feitiço de Marés Crescentes, Espírito Inflexível, foi incluído em vários decks durante a versão UE do evento, provando que ele não deve ser descartado devido ao seu custode seis de mana. Em conjunto com outros feitiços como Ripostar e Combate Individual, Fiora forneceu uma pressão que deu ao deck do Prismat a vantagem necessária na partida final contra o deck de Navioot. Mas ainda foi um jogo muito próximo, provando que as duas versões são de primeira linha na jogabilidade competitiva de LoR.

Código do deck: CEBQCAQEBABAEAADBEDQCAABBEHRUHJLFUBACAQAAUBQCABBEUZQEAICAADQCAIADE

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 09 de maio.