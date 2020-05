Manoplas e Laboratório: Dois novos modos de jogo de Legends of Runeterra

Manoplas são competições por tempo limitado, com funções únicas, e o Laboratório é um formato experimental e casual.

Dois novos modos de jogo chegarão ao Legends of Runeterra em breve, anunciou a Riot Games em seu post “What’s Next for Runeterra” (O que vem aí em Runeterra) hoje. O modo Manopla se juntará ao LoR em 26 de junho, enquanto o modo Laboratório será adicionado ao jogo em 8 de julho.

O modo Manopla, que está chegando na Atualização 1.4, será o primeiro formato fora do Modo Construído e Expedição que os jogadores poderão jogar. Este modo será mais competitivo, pois introduz regras e desafios de construção de deck diferentes para os jogadores experimentarem.

O primeiro desafio lançado foi o formato de construção de deck padrão, que dará à equipe mais tempo para testar alguma tecnologia quanto a restrições mais recentes. O segundo desafio será um deck sem cards duplicados. Cada Manopla diferente durará ao longo de um fim de semana com um período de três ou quatro dias, enquanto as trocas semanais dão tempo para a Riot adicionar mais formatos.

O modo Laboratório é o segundo formato em que os jogadores poderão se divertir quando for lançado na Atualização 1.5. Embora o Manoplas tenha uma sensação competitiva séria, o Laboratório procura atender a um lado mais experimental e casual dos jogadores de LoR. O primeiro laboratório envolverá o uso de combinações incomuns de campeões, estratégias imprevisíveis e trará a ação para os jogadores logo na primeira rodada.

O produtor executivo de LoR, Jeff Jew, havia comentado sobre novos modos no jogo em uma entrevista à Dot Esports no início deste mês.

Você poderá experimentar o modo Manopla em 26 de junho durante a Atualização 1.4. E o Laboratório entra no jogo em 8 de julho durante a Atualização 1.5.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de maio.