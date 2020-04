Mais de 120 cards e uma nova região estão chegando ao Legends of Runeterra

A Riot Games revelou hoje que uma nova região e mais de 120 cards estão chegando ao Legends of Runeterra no final de abril.

Com lançamento previsto para 30 de abril, o beta aberto de LoR chegará ao fim. Incluídos no lançamento oficial estão mais de 120 novos cards e uma nova região disponível para PC em 28 de abril e dispositivos móveis em 30 de abril.

O beta aberto de LoR possui seis regiões, cada uma contendo 49 cards e quatro campeões, num total de 24 campeões e 294 cards. Após o lançamento oficial do jogo em 30 de abril, os jogadores terão acesso a 35 campeões e mais de 400 cards no total.

Provavelmente teremos cinco Campeões por região, adicionando mais 11 ao total de cards. Cada região existente também deve receber no mínimo cinco novos cards, aumentando o total de cards para um mínimo de 413. Nenhum card ou campeão foi revelado no momento, mas os spoilers de LoR devem começar a aparecer nas próximas semanas, de acordo com a Riot.

O horário de lançamento programado para o LoR 1.0 é em 4 de abril às 14h00. Uma versão móvel do jogo de cartas digital também será lançada ao mesmo tempo para sistemas IOS e Android. Detalhes do lançamento móvel de LoR podem ser encontrados aqui. Os jogadores que se inscreverem antes de 8 de maio, via PC ou celular, receberão um Guardião Poro Aluado exclusivo.

Além de um novo conjunto com o lançamento oficial de LoR, os jogadores que participaram da versão beta aberto terão uma redefinição nas ranqueadas. Detalhes sobre essa redefinição podem ser encontrados aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de abril.