Lux se junta as Ilhas das Sombras para agitar o meta de Legends of Runeterra

Hecarim e Lux uniram forças para criar uma combinação que utiliza os feitiços Ephemeral, Lifesteal, Rally e Final Spark.

Uma grande variedade de decks Control e Aggro encheu o meta após a atualização 0.9.0 de LoR. Mas uma construção mid-range que mistura as regiões das Ilhas Sombras e Demacia com Lux, Hecarim e Thresh entrou na briga. Apesar dos engraquecimentos recentes do Commander Ledros e Rhasa, the Sunderer, os cards e feitiços efêmeros permaneceram intocados. E com o fortalecimento recente na Lux, a combinação das duas regiões compensa as fraquezas de S/I expostas na recente atualização do LoR.

Hecarim continua sendo um dos campeões mais poderosos em LoR, mas o enfraquecimento em Rhasa e no Commander Ledros deixaram os decks efêmeros mais lentos em um ou dois turnos, permitindo que outros arquétipos encontrassem ataques letais primeiro. Ao combinar S/I com Demacia, surge uma oportunidade com Shadow Lux.

Imagem via Spacecoastgamers Mobalytics

Cartas como o Vanguard Redentor e o Radiant Guardian produzem a armadilha necessária e o Lifesteal para sobreviver ao Aggro Burn enquanto acertam o ritmo dos decks de controle, em conjunto com os feitiços Vile Feast e Glimpse Beyond. E campeões como Lux, Hecarim e Thresh podem obter ataques letais com uma pequena ajuda da Relentless Pursuit.

A execução de três cópias de Lux é fundamental para disparar letal, fornecendo a Barrier uma segunda cópia na mão ou direcionando a unidade de um oponente com sua Final Spark uma vez nivelada. Com Lux como campeão, também é possível executar o Relentless Pursuit , fornecendo Rally após um ataque devastador de Thresh ou Hecarim. E porque é algo novo na meta LoR , a maioria dos jogadores não vê isso chegando.

O deck é um pouco pesado nas magias, unidades e campeões (12 com custo maior ou igual a 4). É necessária uma estratégia agressiva de mulligan para garantir que as partidas não sejam muito lentas. Unidades como Shark Chariot, Hapless Aristocrat, Vanguard Redentor e Arachnoid Horror são grandes saques durante as primeiras rodadas. E feitiços como Vile Feast, Glimpse Beyond e Black Spear podem controlar o estado e o andamento do tabuleiro.

Existem duas cópias de Rhasa, the Sunderer, caso as partidas durem muito. E há uma cópia do The Harrowing como uma condição alternativa de vitória. Lux também pode contribuir para uma vitória, utilizando seus feitiços Overwhelm on Final Spark. E uma cópia do Thresh fornece outra condição de vitória de plano B, se as estratégias iniciais falharem, juntamente com uma opção de ataque com cinco quedas, se estiver em jogo (“Você vai primeiro”).

O Shadow Lux foi projetado com uma estratégia central, juntamente com várias condições de vitória que sinergizam entre si. Uma mão inicial ruim e a remoção dos seus campeões são sempre uma possibilidade no LoR, ou em qualquer jogo de cartas. Mas se o Glimpse Beyond e o Vanguard Redentor forem utilizadas adequadamente para sacar mais cartas, a mudança de estratégias não deve ser um problema

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de fevereiro.