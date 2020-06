Legends of Runeterra tem grandes planos para a Temporada da Fortuna dos próximos meses

De novos modos a um evento especial e desafios entre amigos, Legends of Runeterra tem grandes mudanças a caminho nos próximos meses.

Uma segunda temporada oficial, a Temporada da Fortuna, será lançada em 24 de junho em LoR. A temporada terá dois novos modos de jogo, várias opções de personalização visual, ajustes de balanceamento, um evento especial e um recurso para desafiar os amigos.

Temporada da Fortuna

Nenhuma carta nova será adicionada a LoR na Temporada da Fortuna. Mas a temporada ranqueada terá uma restauração parcial com o lançamento do novo modo, Contenda. Ao fim da Temporada da Fortuna, em agosto, uma nova região e novas cartas serão adicionadas a LoR. A partir do lançamento da nova expansão, em agosto, as temporadas ranqueadas passam a ser reiniciadas junto com as temporadas, e novas cartas serão adicionadas a LoR a cada dois meses.

Modo Contenda

A primeira Contenda será lançada em 26 de junho, com um estilo de jogo competitivo como o de torneios, mas dentro do jogo. Vários formatos serão rotacionados semanalmente na Contenda, sendo o primeiro um modo padrão para testar. Em 3 de julho, começa a primeira rotação e Singular passa a ser o novo formato. Os torneios das Contendas duram em torno de quatro dias e concedem recompensas por jogar e ao conseguir sete vitórias.

Modo Laboratório

Os Laboratórios serão um segundo modo de jogo, a ser lançado para LoR em julho com a atualização 1.5. Diferentemente das Contendas, os Labs terão um estilo de jogo que estimula a experimentação e o caos “digno de memes”. Os Laboratórios serão atualizados ou substituídos em toda temporada a partir da 1.5.

“ Alguns Laboratórios não se distanciarão muito da fórmula clássica de LoR, enquanto outros terão novos modos de jogo ou até abordagens mais radicais à forma como se joga cartas no mundo de Runeterra”, explicou a equipe de LoR.

O primeiro Laboratório, A.R.A.M., será lançado em 8 de julho e terá confrontos inusitados entre Campeões. Os jogadores escolhem entre Campeões aleatórios e um deck será montado automaticamente com base nas escolhas.

Evento de LoR

Um evento de um mês será lançado com a atualização 1.6 de LoR, no fim de julho, e continuará no ar até a atualização 1.7. O evento traz um novo Laboratório, alguns convidados especiais, muitas opções de personalização, recompensas e uma versão da Contenda Singular. No momento, não serão divulgados mais detalhes do evento, mas é esperado que saia uma prévia oficial num futuro próximo.

Todos os jogadores terão acesso ao evento de LoR. Um Passe do Evento também estará disponível na loja, oferecendo mais possibilidades de recompensas ao jogadores.

Desafio entre amigos de blocos diferentes

Na atualização 1.6 também haverá a implementação dos desafios entre amigos de blocos diferentes. É o primeiro passo em direção a um ecossistema competitivo global, de acordo com a equipe de LoR. E, com a atualização 1.7, os jogadores poderão escolher uma ilustração de carta para representar cada um de seus decks na montagem de deck.

Alterações de balanceamento e itens cosméticos

A atualização 1.4 de LoR terá mais de 20 ajustes de balanceamento a cartas, alterações a arquétipos da Expedição e a aguardada atualização de PdL no tier Mestre. As recompensas pelo seu desempenho nas ranqueadas durante a Temporada dos Saques também serão disponibilizadas na atualização da semana que vem, junto com novos itens cosméticos, que podem ser tabuleiros, Guardiões, emotes ou versos de cartas.

