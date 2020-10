Legends of Runeterra revela o quinto Monumento, a Universidade de Piltover

A próxima expansão de Legends of Runeterra, Monumentos de Poder, está a quatro dias do lançamento. A principal adição a Monumentos de Poder é a mais nova palavra-chave: Monumento, ou novos tipos de cartas que alteram sua estratégia depois de jogá-las no tabuleiro com mana regular.

Hoje no twitter, a Riot revelou o mais novo Monumento de Piltover e Zaun, a Universidade de Piltover.

Imagem via Riot Games

Universidade de Piltover é um Monumento épico de custo cinco que descarta sua mão inteira no início de cada rodada e a substitui por cartas fugazes aleatórias. As cartas fugazes são descartadas no final de cada turno.

De todas as outras novas cartas que foram mostradas, a Universidade de Piltover é de longe a revelação mais aleatória, ainda mais aleatória do que O Abismo Uivante. Embora esse efeito pareça drasticamente fraco e inconsistente no papel, há mérito potencial em sua inclusão nos decks.

Em comparação com outras cartas da mesma região, a Universidade de Piltover ainda é tecnicamente mais rápida do que o Experimentador Aprimorado, descendo uma curva inteira mais cedo e fazendo o mecanismo de descarte rodar uma ação mais cedo em uma velocidade que não pode ser interagida uma vez que a nova curva começa. Isso permite um aumento consistente do nível de Jinx, enquanto fornece novas cartas em potencial a cada turno. Além disso, a Universidade de Piltover é uma “compra de cartas” constante, enquanto o Experimentador Aumentado é um efeito único que compra três cartas.

A principal desvantagem da Universidade de Piltover é que as cartas são completamente aleatórias nas regiões que seu deck está usando, o que significa que você pode obter cartas caras ou inúteis que não ajudam a causar danos ou desenvolver o tabuleiro de forma eficiente. Além disso, como as cartas são fugazes, se você estava pensando em usar as cartas geradas aleatoriamente em um turno futuro, elas serão descartadas por conta própria. Além disso, quando comparada com o Experimentador Aprimorado, a Universidade de Piltover não é uma unidade de 3/3 ou causa três danos a uma unidade inimiga, todos os aspectos que os decks agressivos que executariam qualquer uma das cartas prefeririam.

No geral, será difícil para a Universidade de Piltover encontrar um lar dentro dos decks existentes, mas apenas os mais corajosos experimentadores de deck podem descobrir um lugar para a Universidade.

Dê uma lição aos seus oponentes com a Universidade de Piltover, quando LoR: Monumentos de Poder for lançado em 14 de outubro com 40 novas cartas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de outubro.