Legends of Runeterra revela 2 novas cartas Ionianas e Porobot Recauchutado

A temporada de spoilerde cartas de Legends of Runeterra: Monumentos de Poder está chegando ao fim.

A Riot Games revelou três novas cartas ao lado do mais novo Monumento hoje. As cartas mais recentes a entrar no jogo com o lançamento da expansão são Porobot Recauchutado, Trevor Dormihão e Nananinanão.

Porobot Recauchutado é uma unidade rara de Poro de duas manas que tem 2/3 e possui um efeito que concede uma palavra-chave aleatória que muda a cada turno em que está em sua mão. Depois de invocar o Porobot Remendado, ele recebe a última palavra-chave aplicada a ele. Trevor Dorminhão é uma unidade épica de três manas com 0/3 e uma habilidade de auxílio que invoca um atacante efêmero e elusivo Murmuduende com atributos iguais às de seu aliado auxiliado. Nananinanão! é um feitiço rápido comum de duas manas que interrompe um feitiço Rápido ou Lento que custe três de mana ou menos.

Porobot Recauchutado é uma carta interessante para decks baseados em Poros de Freljord que usam Piltover e Zaun como região parceira. O Porobot Recauchutado tem ótimos atributos para seu custo, mas a capacidade de encontrar palavras-chave fora de Freljord e Piltover e Zaun oferece um potencial semelhante ao do Poro Solitário. Se você encontrar uma palavra-chave potente, ela tornará seu futuro Coração da Fofutéia uma ameaça assustadora.

Trevor Dorminhão é outra carta que se junta ao agressivo arquétipo de auxílio que Ionia buscou recentemente no lançamento de Chamado da Montanha. Ser capaz de potencialmente dobrar seu dano permite que você feche jogos de uma forma surpreendente. Se você unir Trevor Dorminhão com Peregrinos da Montanha, você pode realizar uma impressionante cadeia de atributos que pode dominar seu oponente com danos massivos. Além disso, se seu oponente tentar bloquear o fraco Trevor Dorminhão, isso lhe dará a chance de reagir com uma potencial Marca da Morte, que permitirá a você transferir o Efêmero do Murmuduende para uma unidade oponente, o que lhe concede remoção gratuita.

Nananinanão! é uma versão alternativa da popular carta Ioniana, e insultada entre os adversários, Negação. Pela metade do custo de mana, Nananinanão! permite que você interrompa agressivamente os feitiços oponentes que têm custo três ou menos. Isso se encaixa em decks hiperagressivos que têm como objetivo terminar o jogo rapidamente, já que a capacidade de impedir a remoção barata pode muitas vezes ser exaustiva para qualquer deck de controle oposto.

Reivindique estas três cartas e mais, quando LoR: Monumentos de Poder for lançado em 14 de outubro com 40 novas cartas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de outubro.