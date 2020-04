Legends of Runeterra mostra um pouco do que vem em Freljord

A ira do inverno pode chegar hoje.

Hoje, um vídeo de demonstração da região de Freljord da Riot Games mostrou um pouco do que podemos esperar do próximo grupo de cards de Legends of Runeterra.

Marcado para deixar o beta aberto e ser lançado oficialmente em 30 de abril, mais de 120 cards serão adicionados ao LoR em 28 de abril. A Riot revelou oito cards no total da região de Demacia no início desta semana e deixou a entender hoje que os próximos cards de LoR serão da região de Freljord.

Enquanto defende sua tribo de um ataque brutal, uma jovem mãe de guerra confia a Braum a segurança de seu filho antes de voltar para encarar os Praeglacius de Lissandra sozinha.



Explore além do coração de Freljord em @RuneterraBrasil. ❄️💖 Jogue agora: https://t.co/iYjxMH0CT0 pic.twitter.com/HDz1KUYhNw — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) April 9, 2020

Antes da revelação de Quinn, dois dias atrás, a Riot lançou um vídeo de demonstração de Demacia. Isso significa que é provável que um novo campeão e unidades de LoR sejam revelados hoje. O campeão que está sendo adicionado à região de Freljord é provavelmente Sejuani, também conhecida como Fúria do Norte e Ira do Inverno.

Sejuani é a Mãe de Guerra da Garra do Inverno, o clã mais temido da região de Freljord. Ela provavelmente se juntará a LoR com seu fiel javali drüvask, Bristle, e um feitiço que mostra seus ataques de Gelo Verdadeiro.

Semelhante a Ashe em relação à “frostbite”, Sejuani pode se encaixar perfeitamente nos decks de controle. Mas, considerando que os dois campeões são completamente opostos em relação à personalidade e aos ideais, a Riot pode escolher projetar Sejuani em torno das construções Midrange que usam Overwhelm e presença no tabuleiro.

Os jogadores devem esperar quatro unidades e um campeão no próximo lote de cards revelados de LoR se a Riot seguir o mesmo padrão das revelações de terça-feira de Quinn e das unidades Patrulheiras.

O novo conjunto de LoR, que ainda não foi revelado, será lançado em 28 de abril via PC e 30 de abril via celular com seu lançamento oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 09 de abril.