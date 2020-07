Legends of Runeterra enfraquece Monja Solitária e Produtos Surrupiados na atualização 1.5

As alterações de balanceamento da atualização 1.5 de Legends of Runeterra vão atingir duas cartas que têm exigido demais da paciência dos jogadores.

Apesar de a atualização 1.5 ter menos mudanças em relação à atualização 1.4, há duas cartas que têm aparecido em diversos decks do meta e serão enfraquecidas: a Monja Solitária e os Produtos Surrupiados. A Monja Solitária terá redução no seu ataque, que cai de 4 para 3, e os Produtos Surrupiados aumentam de custo, de 2 para 3.

A Monja Solitária tem sido presente nos decks de Vi/Heimerdinger como unidade que tem força sozinha no turno três, e nos decks Elusivos Agressivos (Elusive Aggro) como unidade de alto ataque para assustar o oponente. A Riot menciona que Monja Solitária, sendo uma 4/3 de custo 3, era a unidade mais forte do jogo só pelos atributos por custo, além de ter a palavra-chave mais forte, Elusivo.

Enquanto o efeito de invocação, que retorna à mão todas as outras unidades controladas pelo jogador, deveria ser um atraso, é algo que os jogadores têm conseguido controlar facilmente, invocando-a apenas quando não tinham mais nada na mesa. Além disso, o efeito pode retornar à mão cartas como Demolidora Imperial e Batedor Navori, que reativam efeitos poderosos quando são jogadas da mão. A alteração à Monja Solitária mantém a identidade e seu efeito, mas fazem dela um pouco menos eficiente no dano bruto que pode causar já no turno três.

Produtos Surrupiados é uma carta poderosa na mecânica de Pilhar, que dá vantagem aos jogadores ao roubar do deck do oponente. Com o Mercador Clandestino, o atraso que vem ao roubar as cartas é reduzido, pois o custo dessas cartas é reduzido. A Riot lembra quão divertida é a palavra-chave Pilhar, e o sucesso que vem fazendo, mas reconhece que muitos jogadores se sentem extremamente frustrados ao ter que lidar com ela o tempo inteiro, já que ela é muito popular por ser tão forte. A Riot destaca que, apesar de ser a carta Produtos Surrupiados a receber a alteração, está disposta a fazer ajustes futuros à própria mecânica de Pilhar se esse enfraquecimento não for suficiente.

As alterações a Monja Solitária e Produtos Surrupiados vão ao ar na atualização 1.5 de LoR, que será lançada amanhã, 8 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 07 de julho.