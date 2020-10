Legends of Runeterra enfraquece Aurelion Sol, Guardiã Radiante e Inspiração Cósmica na atualização 1.11

A atualização 1.11 de Legends de Runeterra enfraquecerá 11 cartas, das quais três são essenciais para decks de controle e estratégias usando Evocar. As três cartas que recebem os enfraquecimentos são Aurelion Sol, Guardiã Radiante e a celestial Inspiração Cósmica.

O enfraquecimento de Aurelion Sol torna mais difícil subí-lo de nível, agora forçando seu jogador a ter 25 de poder total no tabuleiro ao final da rodada, em oposição a 20. Esse enfraquecimento ocorre porque Aurelion Sol muitas vezes poderia encerrar os jogos sozinho ao subir de nível devido às imensas reduções de custo que ele trouxe para cartas celestiais impactantes. Exigir cinco de poder extra aumentará a dificuldade de aumentar o nível do Aurelion Sol, já que conseguir um poder extra de 10 fora a do Aurelion Sol já era uma tarefa árdua.

Embora os fãs do enorme e caro dragão espacial possam recuar com este enfraquecimento, sua forma nivelada ainda está intocada. Isso significa que ainda é possível juntar o equivalente a 30 de mana quando você envolve o nível dois do Aurelion Sol e o Lendas Vivas.

O enfraqueciemento na Guardiã Radiante também atinge estratégias anti-agressivas com bastante força. Anteriormente a Guardiã Radiante poderia frequentemente desligar decks agressivos se ela ativasse seu efeito rapidamente. Este enfraquecimento dá aos decks agressivos mais espaço para respirar se ele ganhar as palavras-chave Robusto e Roubo de Vida. Outro enfraquecimento oculto para essa mudança é a Em Memória, que fica mais fraca sempre que invoca a Guardiã Radiante agora.

A Inspiração Cósmica, embora seja uma carta não colecionável, teve um grande impacto sempre que foi obtida por meio de Evocar. O poder bruto que ele traz ao conceder a todas as suas unidades um bônus de atributo de + 2 / + 2 permanente pelo resto do jogo é quase incomparável em valor. Os jogadores que ativaram este feitiço e sobreviveram aos turnos imediatos depois, geralmente saiam com uma vitória fácil. Agora com sua habilidade de recarregar mana de feitiço removida, isso abre uma janela mais ampla para os jogadores serem punidos depois de usá-la.

Todas essas mudanças e mais ocorrerão quando a atualização 1.11 de LoR for lançada amanhã, 30 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de setembro.