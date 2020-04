Legends of Runeterra chega aos celulares em 30 de abril

A Riot Games está fazendo grandes progressos para entregar seus títulos em dispositivos móveis.

Com o autobattler Teamfight Tactics fazendo sua estréia móvel no mês passado e League of Legends: Wild Rift no horizonte, faz sentido que Legends of Runeterra se junte à diversão. O jogo de cartas digital da Riot chega à Play Store e a App Store em todas as regiões de lançamento em 30 de abril, juntamente com o lançamento oficial do PC, anunciou hoje a Riot.

O lançamento oferecerá suporte ao jogo entre plataformas, semelhante ao TFT, permitindo que você jogue e ganhe recompensas no celular e no PC. O lançamento em 30 de abril também coincide com o final da temporada beta e o início da nova temporada de ranqueadas. A temporada beta acabou, mas os jogadores manterão todo o conteúdo que ganharam ou compraram até o momento.

Embora uma conta da Riot não seja necessária para acessar o LoR no celular, é necessária para jogar em várias plataformas e compartilhar o progresso entre o PC e os jogos para celular. Novos jogadores que não têm uma conta Riot podem ir ao menu “Configurações” no primeiro login do LoR.

Infelizmente para jogadores chineses e vietnamitas, o LoR não será lançado nesses respectivos países.

Os jogadores móveis poderão imediatamente jogar o próximo conjunto de cards que vem com a Atualização 1.0, que deve ser lançada no PC em 28 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de abril.