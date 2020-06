Laboratório e primeiro evento de Legends of Runeterra serão lançados nas atualizações 1.5 e 1.6

Foram revelados detalhes do próximo grande modo de jogo e do primeiro grande evento de Legends of Runeterra.

Legends of Runeterra apresentou hoje algumas grandes novidades, incluindo seu primeiro modo de jogo depois da Contenda, os Laboratórios, na atualização 1.5, e o primeiro grande evento nas atualizações 1.6 e 1.7.

Com os Laboratórios, os jogadores podem usar a criatividade com os experimentos e extrapolações, e até mesmo um pouco de caos, do modo mais casual. Toda atualização depois da 1.5 passará a incluir um Laboratório novo ou atualizado para substituir o anterior. A Riot Games pode usar a experimentação dos Laboratórios para fazer pequenas alterações à fórmula de LoR, ou até mesmo alterações extremas, criando novos modos ou mudanças completas aos fundamentos do jogo.

O primeiro dos Laboratórios será chamado A.R.A.M. e seu lançamento está marcado para a atualização 1.5, em 8 de julho. Neste Laboratório, haverá confrontos inusitados entre Campeões e jogadas imprevisíveis. Em vez da construção padrão de decks, os jogadores vão precisar escolher entre alguns Campeões aleatórios no início de cada partida. Os Campeões que você decidir recrutar começam na sua mão e são a base de um deck aleatório construído automaticamente. Para o seu oponente, funciona da mesma forma.

A Riot também anunciou alguns outros detalhes dos eventos já mencionados, que chegam a LoR em julho. O primeiro evento de LoR será uma experiência temática de um mês no novo Laboratório, com missões especiais, itens personalizados e mais. Apesar de o tema exato ainda não ter sido revelado, haverá prévias especiais antes do lançamento oficial do evento, com a atualização 1.6.

Os jogadores que participarem do evento receberão como recompensa alguns itens de tempo limitado que poderão ser desbloqueados gratuitamente só por jogar. Com o evento, também virá um Passe de Evento que poderá ser comprado na loja e dará ainda mais recompensas só por jogar. O evento continua até o fim da atualização 1.7, que também traz um novo Laboratório e uma mudança no formato da Contenda.

Hoje também foram anunciados outros ajustes e mudanças ao jogo, incluindo o desafio entre amigos de blocos diferentes, que entra na atualização 1.6. Isso vai facilitar o jogo entre regiões e abrir caminho para um ecossistema competitivo global. A outra grande melhoria da atualização 1.7 é que os jogadores finalmente poderão escolher que ilustração de carta vai representar cada um de seus decks na montagem de decks.

Os Laboratórios chegam a LoR em 8 de julho com a atualização 1.5, e os eventos entram no jogo na atualização 1.6.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de junho.