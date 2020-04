Gangplank se junta à região de Águas de Sentina em Legends of Runeterra

A temporada revelações de cards de Legends of Runeterra continua a zarpar durante o fim de semana em Águas de Sentina.

O Terror dos Doze Mares é o próximo campeão que a Riot Games revelou nos teasers de hoje. Ele é uma unidade campeã de custo 5, com 5/5 e Overwhelm. Quando ele é invocado, ele também invoca um Powder Keg. Ele sobe de nível quando você causa dano ao nexus inimigo cinco vezes em rodadas diferentes.

Gangplank ao subir de nível também tem custo 5 e ganha +1/+1 nas estatísticas, mantendo a palavra-chave Overwhelm e invocando Powder Kegs no início de cada rodada. Ele ganha um feitiço de ataque que causa um de dano a todas as unidades inimigas junto com o Nexus inimigo.

A principal mecânica de Gangplank são os Powder Kegs, que efetivamente aumentam seu dano mágico e podem levar a combos interessantes, pois você pode ter múltiplos em campo. Algumas opções com as quais o Gangplank pode ter sinergia são Sejuani, já que suas condições para subir de nível são muito semelhantes, ou Noxus, já que os decks baseados em Swain estão procurando causar danos repetidos.

Gangplank se juntará à lista de campeões quando o LoR for lançado oficialmente para PC e celular em 30 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 26 de abril.