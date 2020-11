Formato da Contenda será atualizado para melhor de três na atualização 1.14 de Legends of Runeterra

O modo Contenda do Legends of Runeterra foi recentemente alterado para ser um fator importante relacionado aos próximos torneios sazonais. Agora que 324 jogadores podem competir por uma vaga no Qualificatórias da Contenda, e conseguir sete vitórias para uma Glória Suprema ao longo da temporada aumenta suas chances, a Contenda está mais competitiva do que nunca.

Com a atualização 1.14, as duas Contendas padrão de escolha e banimento restantes serão alteradas para um formato de melhor de três para espelhar totalmente a experiência do torneio.

A Contenda Padrão já foi alterada uma vez na atualização 1.10 para dar aos jogadores a chance de simular um jogo de torneio em um ambiente melhor de um. Mas agora que os jogadores precisam ganhar duas vezes, com dois baralhos diferentes, as melhores estratégias anteriores precisarão ser alteradas, já que cada baralho requer uma chance igual de vencer contra uma variedade maior de competidores.

Apesar da alteração do número de vitórias necessárias para reivindicar uma vitória, as regras de construção de deck ainda são as mesmas de antes:

Nenhum campeão duplicado entre os decks

Diferentes combinações de região para cada deck

Máximo de um deck sem campeão

Uma vez que o número de jogos necessários para reivindicar a vitória final foi aumentado, o número máximo de vitórias para uma Glória Suprema foi reduzida para quatro vitórias. Não se sabe se alcançar três vitórias em partidas significa que você não tem permissão para perder naquele ponto, semelhante a alcançar seis vitórias em Expedição e Contenda.

Embora a última chance de se qualificar em 4 de dezembro ainda deva ser a Contenda Padrão melhor de um escolha e banimento, as próximas duas Contendas Padrão alteradas permitirão aos jogadores que desejam se qualificar para o torneio uma riqueza de experiência e prática antes do primeiro torneio sazonal.

Os jogadores ansiosos para experimentar a Contenda Padrão melhor de três, como um torneio, podem fazê-lo após o lançamento da atualização 1.14 de amanhã, 11 de novembro. As próximas duas Contendas Padrão melhor de três serão nos dias 13 e 27 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de novembro.