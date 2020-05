Eventos e passes estão chegando ao Legends of Runeterra

O primeiro evento em Legends of Runeterra será lançado em julho, revelou a Riot Games hoje.

Semelhante aos eventos apresentados em Teamfight Tactics e League of Legends, o evento de LoR descrito na agenda de hoje oferecerá aos jogadores a chance de ganhar recompensas de tempo limitado. Os jogadores também terão a opção de ganhar essas recompensas jogando gratuitamente ou através da compra de um passe de evento.

“De tempos em tempos, teremos eventos temáticos especiais que combinam itens cosméticos, missões, e, possivelmente, uma Manopla ou Laboratório, uma celebração de um mês de duração cheia de coisas novas e legais para aproveitar”, disse a equipe de LoR.

Os detalhes que cercam o próximo evento ainda são um pouco vagos, sem mencionar o preço do passe ou qual será o tema do evento de julho. Um cronograma de eventos futuros também não foi divulgado ainda. Mas a equipe do LoR disse na agenda de hoje que revelará novos detalhes em sobre o evento de julho antes do seu lançamento.

As recompensas provavelmente incluirão tabuleiros, versos de cards e guardiões com base no que a Riot ofereceu por meio de eventos no League e no TFT. Também é possível que a Riot use esses eventos no LoR para lançar novos cosméticos, semelhante ao modo como a expansão Marés Crescentes incluiu emotes pela primeira vez.

Os jogadores podem ganhar recompensas de eventos no LoR jogando partidas durante o mês de julho e, possivelmente, através dos modos Manoplas e Laboratório, que também foram anunciados hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de maio.