Enfraquecimentos em Braum e Anivia tiram o poder de Freljord em Legends of Runeterra

O domínio de Braum em Legends of Runeterra teve vida curta. O Coração de Freljord está recebendo um enfraquecimento em seu nível de poder na Atualização 1.6 junto com Anivia.

Ao longo do mês passado, Freljord se tornou uma das regiões mais usadas, depois de um fortalecimento em Anivia e Braum. E enquanto os dois campeões estavam em uma posição muito melhor do que antes da Atualização 1.4, Braum era um pouco poderoso demais depois de receber um aumento de poder, levando a um enfraquecimento que reverteu seus níveis de poder para zero e um.

“Esse poder de valor 1 acabou criando confrontos acirrados e fornecendo uma boa quantia de força em situações gerais. Sendo assim, vamos voltar o poder do Braum para 0 (e reduzi-lo no nível 2) para que tenha menos chances de tomar o controle imediato das partidas.”, disse a equipe do LoR.

O Coração de Freljord se tornou um dos campeões mais jogados, enchendo o tabuleiro de Poros 3/3 com Sobrepujar, destruindo o campo de batalha de um oponente. Mas com o enfraquecimento em seu poder, Braum ainda deve ser um ótimo campeão, mas não tão dominante.

Anivia também foi melhorada na Atualização 1.4, reduzindo seu custo em um, tornando-a mais jogável. Mas a equipe do LoR achou que a campeã de Controle de Freljord não era vulnerável o suficiente, reduzindo a vida de sua forma Ovonívia em um.

“Com seu custo reduzido, as estratégias que utilizam cópias da Anivia se tornaram bem mais fáceis de se fazer. Portanto, nosso objetivo é balancear melhor essa situação, dando maior fragilidade a ela e mais oportunidades de reação a decks lentos que ativam certas interações ao remover a Anivia.”, disse a equipe do LoR .

Freljord ainda deve ser uma região viável no meta de LoR, apesar dos enfraquecimentos aplicados a Braum e Anivia na Atualização 1.6. E para a longevidade do jogo, essas atualizações de balanceamento eram definitivamente necessárias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de julho.