Enfraquecimentos e ajustes chegando a Ezreal e Lee Sin na atualização 1.10 de Legends of Runeterra

A mais nova expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, está recebendo sua primeira alteração de balanceamento na atualização 1.10 de amanhã. No geral, nove cartas diferentes estão recebendo ajustes. Mas algumas dessas mudanças estão sendo feitas para dois campeões: Ezreal e Lee Sin.

A mudança para Ezreal é um enfraquecimento que torna sua condição de subir de nível mais difícil, exigindo que os jogadores alvejem 10 unidades inimigas diferentes em vez de oito. Com uma condição de subida de nível mais estrita, os decks de Ezreal precisarão se esforçar mais antes de serem capazes de derrotar inimigos com um Ezreal de nível dois.

Ezreal foi usado principalmente em decks Karma/Ezreal no primeiro e segundo conjunto, e recentemente apareceu em decks Ezreal/Twisted Fate. O deck baseado em Ionia era um dos melhores decks do jogo, antes de ser enfraquecido. No deck com foco em Águas de Sentina, era uma opção forte e viável no meta, especialmente nos últimos meses do conjunto Marés Crescentes.

Se Ezreal sobreviver a esses enfraquecimentos, isso pode levar os jogadores que o usam a fazer parceria com Twisted Fate. Águas de Sentina tem uma tonelada de efeitos de múltiplos alvos que fornecem várias oportunidades para subir de nível, como Rex Correnteza.

O ajuste de Lee Sin muda seu custo (de seis de mana para quatro) enquanto reduz seus atributos (de seis de vida para quatro) e aumenta sua necessidade de subir de nível em um para compensar o fortalecimento. Além dessa mudança, o feitiço de campeão de Lee Sin está sendo alterado de Fúria do Dragão para Onda Sônica. Esta é a primeira vez que a Riot muda o feitiço de um campeão no jogo, mas tematicamente isso auxilia um Lee Sin mais barato.

A Riot trouxe essas mudanças para Lee Sin, já que ele foi o campeão menos usado durante seu lançamento no segundo conjunto, Marés Crescentes. No mais novo conjunto de Chamado da Montanha, Lee Sin encontrou um parceiro forte em Taric que ajuda a lançar feitiços múltiplos e fornece turnos de combinação incríveis que podem acabar com os oponentes assim que ele passa de nível. Esses ajustes em Lee Sin ajudam a mover essa estratégia para mais perto e com uma maior consistência. Como Lee Sin agora custa quatro, ele pode aparecer no tabuleiro mais cedo para ajudar a contestar as primeiras unidades inimigas. No turno seguinte, Lee Sin pode desafiar e ganhar barreiras para abater unidades inimigas mais fracas.

Enquanto o ligeiro enfraquecimento no requisito de subir de nível de Lee Sin dói, Taric como uma dupla ainda oferece múltiplas oportunidades para Lee Sin alcançar oito lançamentos de feitiços diferentes mais facilmente.

As alterações em Ezreal e Lee Sin estão chegando ao LoR na atualização 1.10, que será lançada amanhã, 16 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 15 de setembro.