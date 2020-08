Contos de Runeterra, “A Estrada Tortuosa” indica futuros campeões de LoR

A Riot Games lançou seu primeiro vídeo de Contos de Runeterra desde Águas de Sentina hoje, apresentando campeões em potencial da região de Targon no próximo conjunto do Chamado da Montanha.

O novo conjunto de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, está agendado para lançamento em 26 de agosto. E com seu lançamento virão três expansões que incluem Targon como uma nova região e uma série de campeões. Para animar o início da temporada de spoiler de Chamado da Montanha, a Riot lançou hoje um novo vídeo de Contos de Runeterra intitulado “A Estrada Tortuosa”.

Uma batedora Lunari e seu namorado Solari são o foco de “A Estrada Tortuosa”, com os picos do Monte Targon como um cenário deslumbrante. Tendo escapado do Templo da Alvorada, Solari, a prisioneira batedora Lunari encontra seu namorado enquanto um eclipse toma forma no céu. Determinados a ficarem juntos, os dois amantes fogem enquanto Leona e seus soldados os perseguem.

Diana observa à distância enquanto os dois amantes chegam ao fim de um penhasco. Um soldado Solari atira uma flecha nos dois, apesar da tentativa de Leona de detê-lo. A flecha voa bem, atingindo a batedora Lunari quando o eclipse começa. Tendo previsto em uma visão que o eclipse seria o caminho deles juntos, o Solariano carrega sua namorada Lunari para fora do penhasco. Em vez de despencar da beira do penhasco, os dois amantes caminham juntos para o eclipse por um caminho mágico, unidos para sempre.

Diana e Leona têm uma conversa breve e silenciosa após os eventos milagrosos. Mas nenhuma ataca e ambas campeãs seguem caminhos separados.

Com base em vazamentos de dados, tanto Leona quanto Diana já têm linhas de voz em LoR e são provavelmente duas campeãs sendo adicionadas ao conjunto Chamado da Montanha. Também é possível que a batedora Lunari e seu namorado apareçam como seguidores ou talvez como um novo feitiço.

As prévias dos campeões começam hoje, com spoilers de LoR chegando ao lançamento de Chamado da Montanha em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 11 de agosto.