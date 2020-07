Como ir bem no segundo Laboratório de Legends of Runeterra, Herança

O segundo Laboratório de Legends of Runeterra foi lançado junto com o evento Florescer Espiritual.

A atualização 1.6 de Legends of Runeterra, na semana passada, trouxe com ela o evento Florescer Espiritual. Mas o novo Laboratório, Herança, também é temático do Florescer Espiritual: as unidades na sua mão herdam os atributos da unidades que morrerem.

A mecânica de herança observa os atributos base das unidades, os atributos bônus e os atributos negativos (de efeitos como Congelar) na hora da morte. Isso significa que usar unidades descartáveis no início para alimentar unidades com Elusivo ou Sobrepujar é a chave para a vitória.

Confira os seis decks disponíveis para escolher, em ordem de poder:

6) Cicatrização (Scar Tissue)

Cartas principais: Curador Carmesim, Falcão dos Presságios, Arqueiro do Vale de Gelo, Mentalidade de Bando

O deck Cicatrização é pouco memorável em comparação aos outros cinco da lista, mas há algumas formas de encontrar sucesso com ele. O Falcão dos Presságios no primeiro turno pode permitir obter vantagem no início, distribuindo bônus de +2/+2. O Arqueiro do Vale de Gelo pode Congelar um inimigo poderoso em um turno em que ele possa tentar matar você. Isso é uma forte arma contra o deck Efêmero mais forte da lista.

No fim das contas, o deck tem várias ferramentas divertidas, mas todo o estilo de jogo (unidades que sobrevivam a dano) vai contra o próprio funcionamento do Laboratório (unidades que morram rápido). Se o seu lado do tabuleiro estiver suficientemente cheio no fim do jogo, uma Mentalidade de Bando surpresa pode garantir a sua vitória.

5) Tome a Iniciativa (Take the Initiative)

Cartas principais: Guarda Grisalho, Genevieve Cordielmo, Navegadora Nativa, Degoladora à Espreita

Esta lista segue o estilo das listas com Quinn e Miss Fortune, que têm sido populares nas ranqueadas, mas o deck pré-construído do Laboratório não é tão poderoso em comparação às outras opções. O objetivo dele é controlar o ritmo do tabuleiro e usar Patrulheiro para conseguir vários ataques por turno. As unidades mais úteis para fazer isso são as que podem invocar outras unidades, como o Guarda Grisalho, a Navegadora Nativa e Quinn.

Além da estratégia tradicional, a Degoladora à Espreita é uma carta poderosa para receber as melhorias, já que ela pode ser Elusiva e passar despercebida por oponentes no fim do jogo, quando unidades suficientes já morreram. Às vezes, você pode até conseguir uma vitória sobre o oponente se atacar duas vezes com Perseguição Implacável.

4) Pilha de Poros (Pile O’ Poros)

Cartas principais: Poro Audacioso, Poritos, Poro Poderoso, Poro Solitário, Coração da Fofuteia, Sejuani, Pegando Friagem, Lampejo Congelado

Apesar de a geração de unidades em si não ser tão eficiente neste deck quanto nos outros pré-construídos, ele tem uma grande quantidade de unidades com palavras-chave como Sobrepujar e Elusivo. O deck também é poderoso porque permite que você encontre uma forma de usar sua unidade fortalecida pelas heranças para destruir inimigos Congelados ou Vulneráveis, impedindo que muitos dos atributos sejam herdados pelas unidades futuras.

Se conseguir planejar bem suas heranças, você vai acabar com Coração da Fofuteia, Sejuani ou Rapinadora Cicatrizela com Sobrepujar, podendo terminar o jogo em um golpe.

3) Nobre Sacrifício (Noble Sacrifice)

Cartas principais: Vanguarda de Rapinas Prateadas, Oradores da Alvorada, O Imortal, Guarda Grisalho, Defensora Arruinada, Lucian, Kalista

O deck usa o arquétipo de Retaliação e cartas das Ilhas das Sombras e de Demacia. As cartas mais fortes e palavras-chaves deste deck não são, em média, tão poderosas quanto outras cartas da lista, mas a sinergia com a eliminação de unidades em cartas como Redentora da Vanguarda, Oradores da Alvorada, Kalista e Lucian é muito mais poderosa, já que pode ser ativada sempre.

Há uma carta bem poderosa para ficar de olho, devido a seu efeito: Vanguarda de Rapinas Prateadas. Já que a carta invoca uma cópia exata de si mesma, segurá-la até conseguir bons atributos por herança pode acabar com o jogo. Quando ela morrer, ela essencialmente concede atributos em dobro às próximas unidades da sua mão. E tudo isso pode acabar com o oponente a qualquer momento.

2) Apenas Miquinhos Explosivos (Nothin’ but Powder Monkeys)

Cartas principais: Devorador das Profundezas, Professor Von Yipp, Suboficial, Navegadora Nativa, Vi, Estátua de Macaco

Este deck é o mais perto que se chega de um deck controle de combo, em comparação aos outros. Usando a sinergia de custo 1 com Professor Von Yipp, Encrenca em Dobro e Suboficial, o deck tem como objetivo invocar uma grande quantidade de unidades de baixo custo e melhorias para passar adiante com a mecânica de herança.

A Estátua de Macaco pode não ser a melhor carta para concentrar suas heranças, mas é uma das melhores cartas para recebê-las, já que tem o potencial de passar adiante atributos 6/9 ao invocar seus três Miquinhos Explosivos. O Devorador das Profundezas também pode vencer o jogo se você conseguir concentrar heranças suficientes ou atacar o herdeiro inimigo com seu efeito. A habilidade dele é de Obliterar, que não ativa o Suspiro Final inimigo e não permite que a carta inimiga seja ressuscitada.

Se Vi estiver na sua mão inicial, é justo pensar em mantê-la, já que ela pode chegar a 10 de Ataque. Subir de nível com ela também é muito mais fácil neste modo, já que não é preciso jogar 8 cartas como seria no jogo normal.

1) Morte Certa (Certain Death)

Cartas principais: Carruagem de Tubarões, Zed, Lâmina Vital Kinkou, Ren Lâmina Sombria, Alvorada e Crepúsculo, Marca Fatal

Este é de longe o melhor deck pré-construído do Laboratório atual, que combina perfeitamente a fraqueza das unidades Efêmeras (perder a vantagem ao morrer depois do combate) e faz dela uma vantagem. Além de ter diversas cartas com a melhor palavra-chave para combinar com a mecânica de herança, Elusivo, o deck tem diversas formas de invocar unidades infinitas, o que pode fortalecer unidades como Carruagem de Tubarões e Ren Lâmina Sombria.

Além de ser uma lista eficiente que combina bem com a mecânica de herança, as cartas mais fortes podem se aproveitar da mecânica, como é o caso de Zed. Lâmina Vital Kinkou é uma das cartas mais poderosas para usar com heranças neste formato. Sendo Elusiva e tendo Roubo de Vida, a carta pode acabar com o oponente de uma vez só e curar quase toda a sua vida, impedindo que você morra da mesma forma.

Como o nome já diz, o jogador que usar o deck Morte Certa e tiver domínio dele será a morte certa de qualquer oponente.

Você tem até a próxima atualização de LoR para se soltar e experimentar a mecânica de herança antes que chegue o próximo Laboratório. A atualização 1.7 de Legends of Runeterra sai em 5 de agosto.

