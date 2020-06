Cofres semanais terão novo limite máximo na atualização 1.4 de Legends of Runeterra

Durante a Atualização 0.9.3 de Legends of Runeterra, em março, a Riot Games anunciou que a fórmula do cofre semanal seria alterada para permitir que os jogadores trabalhassem infinitamente após o nível 13 para obter cápsulas raras bônus. Com a chegada da Atualização 1.4, isso não é mais possível.

A Riot Games disse que viu um aumento recente nos bots devido à natureza infinita das cápsulas de bônus que estavam sendo concedidas aos jogadores depois de jogar o nível 13 no cofre semanal. Devido a isso, a Riot agora está adicionando um limite de nível 25 ao cofre semanal.

Embora essa mudança possa parecer prejudicial para alguns jogadores, apenas uma pequena parte da comunidade experimentará esse novo limite para o cofre semanal. A maioria dos jogadores que tentam otimizar suas recompensas do cofre tendem a atingir o nível 10 do cofre para o curinga de campeão garantido ou o nível 13 para a atualização tripla garantida dos baús de diamante dos baús de platina.

Além de adicionar o novo limite, a Riot também está direcionando e banindo contas que usavam esses bots para ganhar experiência. Se uma conta for atingida pela onda de banimentos, a remoção do acesso afetará todos os jogos da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de junho.