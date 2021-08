Caitlyn revelada para o conjunto Além do Bandobosque de Legends of Runeterra

A segunda campeã se juntando ao próximo conjunto de Legends of Runeterra, Além do Bandobosque, foi revelada. Caitlyn e 11 outras cartas colecionáveis, todas de Piltover e Zaun, foram exibidas pela Riot Games.

Conforme teorizado com sucesso no passado com as palavras de Ava Dedicada, Caitlyn está trazendo uma armadilha inteiramente nova para o jogo chamada Bombas de Clarão. Ao contrário dos Cogumelos Venenosos, que estavam em LoR desde seu lançamento e se concentram em queimar o Nexus inimigo, essas novas Bombas de Clarão causam dano às unidades inimigas, ajudando no controle do tabuleiro.

Caitlyn é uma campeã de três de mana de Piltover e Zaun com uma palavra-chave Ataque Rápido com 3/3 e uma habilidade que planta a nova Bomba de Clarão no deck inimigo. Sempre que Caitlyn Golpeia com sucesso, ela planta duas das novas armadilhas aleatoriamente nas 10 primeiras cartas do baralho oponente. Caitlyn sobe de nível depois que cinco de suas armadilhas são ativadas.

Assim que Caitlyn atinge o nível dois, ela ganha + 1 / + 1 e aprimora sua habilidade de Golpear. Ela então plantará quatro Bombas de Clarão aleatoriamente dentro das 10 cartas no topo do deck inimigo ao invés de duas e causará dano extra ao Nexus inimigo igual à quantidade de armadilhas ativadas nesta rodada.

Imagem via Riot Games

Esta é a primeira vez que um campeão de Piltover e Zaun está na primeira expansão de três desde que os conjuntos de LoR foram divididos em lançamentos triplos. Apresentando a segunda iteração de uma armadilha no jogo, Caitlyn é uma ameaça ofensiva que pode rapidamente fazer o oponente pensar duas vezes em jogar qualquer unidade, uma vez que a Bomba de Clarão pode rapidamente abater o tabuleiro inimigo.

Enquanto Caitlyn e seu conjunto de seguidores e suporte trazem muitas novas armadilhas, há uma chance de a Xerife de Piltover poder apreciar todas as cartas originais e novas que plantam Cogumelos no deck oposto. Isso se deve ao fato de que o requisito de aumento de nível de Caitlyn precisa de qualquer armadilha para detonar, ao contrário das Bomas de Clarão específicas.

Uma vez que Caitlyn alcança com sucesso o nível dois, a quantidade de dano por queimadura que ela pode fornecer é ridícula, especialmente se o deck do inimigo estiver cheio de Bombas de Clarão e Cogumelos Venenosos. Um benefício de subir de nível Caitlyn é que ela não precisa estar no tabuleiro para ver as armadilhas serem ativadas, então você pode salvá-la para mais tarde se não quiser que ela seja removida.

Enquanto Caitlyn atinge seu potencial máximo ao atacar, sua habilidade de ataque também pode ser usada defensivamente, o que pode permitir que você ajude a plantar mais Armadilhas Flashbomb ou causar dano de queima se ela estiver no nível dois.

Além da revelação de Caitlyn, Pacificadora de Piltover, Corina, Mestra do Crime, Motoqueira da Justiça, Esquadrão Policial, A Mais Procurada, Arquivista da Delegacia, Policial Infiltrado, Emboscada, Golpe de Misericórdia, Informações Antecipadas e Informação Privilegiada também foram apresentadas.

Pacificadora de Piltover, além de ser o feitiço de campeão de Caitlyn, é um feitiço rápido de três de mana comum que causa dois de dano a um inimigo e planta duas Bombas de Clarão aleatoriamente nas 10 cartas principais do deck inimigo.

Corina, Mestra do Crime é uma épica de seis de mana com 5/5 com uma habilidade que é ativada quando jogada. Você pode plantar cinco Bombas de Clarão dentro das cinco cartas do topo do deck inimigo ou ativar os efeitos de todas as armadilhas, também dentro das cinco cartas principais do deck inimigo.

Motoqueira da Justiça é uma unidade épica de quatro de mana com 3/4 e um efeito que é acionado sempre que seu oponente compra uma carta, plantando uma única Bomba de Clarão entre as 10 primeiras cartas do deck inimigo.

O Esquadrão Policial é uma unidade rara de dois de mana com 4/5 e uma habilidade de invocação que cria um “A Mais Procurada” na mão. Além de ser criada pelo Esquadrão Policial, A Mais Procurada é um feitiço épico lento de cinco de mana que faz você escolher um jogador para descartar sua carta de menor custo na mão, comprando três cartas depois.

Arquivista da Delegacia é uma unidade rara de três de mana com 3/3 e uma habilidade Jogar que permite que você escolha um feitiço entre as cinco primeiras cartas de seu deck para criar uma cópia exata em sua mão com Fugaz.

Policial Infiltrado é uma unidade comum de dois de mana Elusivo com 2/1 e uma habilidade Golpe ao Nexus que planta duas Bombas de Clarão aleatoriamente dentro das 10 cartas do topo do deck inimigo.

Emboscada é um feitiço súbito comum de dois de mana que concede + 2 / + 0 a uma unidade durante a rodada. Se você adicionou duas cartas à sua mão nesta rodada, ela também ganha a palavra-chave Elusivo durante a rodada.

Golpe de Misericórdia é um feitiço raro rápido de cinco de mana que coloca um seguidor inimigo no deck inimigo. Seu oponente então compra uma carta.

Informações Antecipadas é um feitiço comum súbito de um de mana que planta duas Bombas de Clarão aleatoriamente nas 10 cartas do topo do deck inimigo. Finalmente, Informação Privilegiada é um feitiço rápido comum de três de mana que faz com que ambos os jogadores comprem duas cartas.

Implicações no Meta

Cada novo suporte para Bombas de Clarão coloca armadilhas nas 10 cartas do topo do deck inimigo (e a mais nova iteração de Corina amplia isso para até cinco), o que significa que você pode esperar que elas explodam logo após serem plantadas.

Embora Pacificadora de Piltover forneça baixo dano unitário por seu custo em comparação com outros feitiços de remoção, ele pode permitir que você cause mais dano potencial se o oponente comprar as Bombas de Clarão em momentos oportunos. Além disso, plantar mais Bombas de Clarão no deck inimigo oferece melhores chances de ajudar sua Caitlyn a subir de nível.

Fora desse conjunto de seguidores, Policial Infiltrado mostra-se mais promissor, já que ele é uma unidade 2/1 Elusivo de dois de mana e pode ficar fora de controle se tiver permissão para atacar consistentemente o Nexus inimigo. Enquanto a linha de estatísticas de Motoqueira da Justiça está abaixo da média, ela pode rapidamente acumular Bombas de Clarão dentro do deck adversário devido a ser capaz de plantar uma nova armadilha cada vez que o oponente compra cartas.

Também há cartas neste lote de revelação que forçam o oponente a comprar cartas, como Golpe de Misericórdia, Informação Privilegiada e A Mais Procurada. Embora fazer com que seu oponente compre cartas possa ser um grande prejuízo, especialmente contra decks agressivos, essa habilidade se torna benéfica quando há uma quantidade excessiva de armadilhas no deck oponente.

Destas três cartas, A Mais Procurada tem propósitos interessantes, pois pode ajudá-lo a percorrer seu deck rapidamente porque você está essencialmente gastando duas cartas para comprar três, o que é um ganho líquido de uma carta na mão. Embora atribuir valor a si mesmo possa ser um uso justo de A Mais Procurada, você pode forçar seu oponente a puxar mais armadilhas que estão dentro de seu deck.

Arquivista da Delegacia e Emboscada são cartas separadas do arquétipo Bomba de Clarão, mas podem fornecer um valor interessante e oportunidades agressivas, respectivamente. Com a Arquivista, ser capaz de jogar o feitiço que você criou com ela no mesmo turno permite que você mantenha a vantagem das cartas enquanto desenvolve o tabuleiro.

Apesar desta força, uma desvantagem a considerar ao jogar Arquivista da Delegacia é que ela dá ao seu oponente informações sobre qual carta virá em suas futuras compras. Emboscada é uma ferramenta potente para decks agressivos devido à sua habilidade de causar dois de dano enquanto dá a uma unidade forte a palavra-chave Elusivo. A principal fraqueza de Emboscada é que, se o seu deck não tem maneiras de criar ou comprar cartas, é improvável que você receba o benefício de Elusivo.

Corina, Mestra do Crime lhe dá a chance de plantar mais armadilhas ou ativar preventivamente suas armadilhas que ajudam a queimar (Cogumelos) ou controlar o tabuleiro (Bombas de Clarão).

Golpe de Misericórdia fornece a Piltover e Zaun a capacidade de remover efetivamente grandes seguidores de um oponente em alta velocidade. Embora seu oponente não perca valor, uma vez que compra uma carta imediatamente depois, ele perderá o tempo e o controle do tabuleiro porque jogar novamente aquela unidade valiosa pode ser incrivelmente difícil.

No geral, Caitlyn se mostra promissora tanto em decks de Cogumelos com Freljord ou em um novo deck Bandópolis/ Piltover e Zaun, graças a todas as sinergias de armadilhas que estão sendo adicionadas em Além do Bandobosque.

Caitlyn se juntará à lista de campeões de Piltover e Zaun quando LoR: Além do Bandobosque for lançado em 25 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 17 de agosto.