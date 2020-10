Bastião, Genevieve e Quietude enfraquecidos na Atualização 1.12 de Legends of Runeterra

A próxima expansão de Legends of Runeterra, Monumentos de Poder, será lançada amanhã durante a atualização 1.12. Com 40 novas cartas entrando no jogo, o meta certamente mudará com os arquétipos antigos sendo aprimorados e novas mecânicas aparecendo.

Mas para garantir que as mudanças ocorram fora das novas cartas que aparecem, a Riot também está enfraquecendo três cartas antes do início da próxima temporada ranqueada. As três cartas que recebem enfraquecimentos e um retrabalho suave são Bastião, Genevieve Cordielmo e Quietude.

Bastião era uma ferramenta potente em Targon que poderia dar a qualquer unidade Escudo de Feitiço em velocidade rápida. Isso permitiria aos jogadores anular magias inimigas quando cronometrados corretamente. A atualização mais recente o fortaleceu, também dando a Bastião a habilidade de conceder a unidades um bônus de atributo de + 1 / + 1 permanente, o que o tornou poderoso para além de combater o lançamento de feitiços. Com a Atualização 1.12, o custo de mana para Bastião será aumentado para quatro de três. Ele manterá seu novo uso de duplo propósito, mas custará mais para compensar o fortalecimento recente e evitar que seja opressor.

Genevieve Cordielmo comumente causava estragos em tabuleiros opostos mais fracos por conta própria devido a sua habilidade de Patrulheiro e Desafiador. Se a carta de porte médio de Demacia tivesse um tabuleiro largo ao ser jogada, o jogo poderia muitas vezes terminar com sua chegada. Com este enfraquecimento da Atualização 1.12, no entanto, ela agora terá um a menos de vida, tornando mais difícil para ela encontrar trocas de valor múltiplo contra unidades oponentes.

Quietude tem sido uma carta contenciosa no meta desde sua chegada em Chamado da Montanha. Com sua capacidade de silenciar as cartas várias vezes em uma luta, ele pode virar as cartas a favor do usuário quando jogada corretamente. O enfraquecimento mais recente adicionou um custo de mana crescente para que os usuários de Quietude precisem decidir conscientemente como gastar mana. A atualização 1.12 removerá o aspecto repetitivo de Quietude, mas aumentará o custo de mana de três para dois para compensar.

Enquanto isso faria Quietude parecer um Purificar pior à primeira vista, a Riot disse que queria manter a habilidade de Targon de silenciar campeões como uma identidade central para a região. Isso ainda permitirá que os jogadores de Targon vire a maré contra campeões com fortalecimentos ou remova efeitos assustadores com Quietude no meio do combate.

A atualização 1.12 de LoR já está ativa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 13 de outubro.